Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28584473/
28 января 2017, 15:26 | Теннис | ТАСС

Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian Open

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны проиграли австралийцу Джону Пирсу и финну Хенри Континену финальном матче Открытого чемпионата Австралии (общий призовой фонд — $37,5 млн) в парном разряде.

Для интернациональной пары эта победа стала первой на турнирах серии Большого шлема. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5.

На счету американских теннисистов шесть побед на Открытом чемпионате Австралии и 16 — на турнирах серии Большого шлема в парном разряде. Также американцы являются олимпийскими чемпионами Игр-2012 в Лондоне, бронзовыми призерами ОИ-2008 в Пекине и трехкратными победителями Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Братьям Брайанам принадлежит рекорд по продолжительности пребывания на первой позиции парного рейтинга ATP (413 недель).

Победа стала для Пирса и Континена первой на турнирах серии Большого шлема, ранее лучшим достижением теннисистов был выход в ¼ финала Уимблдонского турнира 2016 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open

Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с Фарфаном

Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону