Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian Open
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны проиграли австралийцу Джону Пирсу и финну Хенри Континену финальном матче Открытого чемпионата Австралии (общий призовой фонд — $37,5 млн) в парном разряде.
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Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5.
На счету американских теннисистов шесть побед на Открытом чемпионате Австралии и 16 — на турнирах серии Большого шлема в парном разряде. Также американцы являются олимпийскими чемпионами Игр-2012 в Лондоне, бронзовыми призерами ОИ-2008 в Пекине и трехкратными победителями Итогового турнира Ассоциации
Победа стала для Пирса и Континена первой на турнирах серии Большого шлема, ранее лучшим достижением теннисистов был выход в ¼ финала Уимблдонского турнира 2016 года.
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