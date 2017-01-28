Виннерс Уильямс. Серена обыграла сестру и превзошла Граф

Машина времени

Открытый чемпионат Австралии-2017 будет одним из тех турниров, который потом ещё долго будут вспоминать, потому что настолько уж он выбился из привычной колеи, подарив зрителям финалы из другой эры. Если мужской турнир он переместил примерно на десять лет назад, то женский и того дальше. Конечно, Серена и Винус Уильямс встречались в финалах «Шлемов» и в конце предыдущего десятилетия, но по-настоящему их совместная эра доминирования была ещё до старта эры Федерера — в 2002 году.



Тогда сёстры встретились в финалах четырёх «Шлемов» кряду, начиная с «Ролан Гаррос"-2002 и заканчивая Australian Open-2003. И во всех случаях тогда побеждала младшая сестра. Всего было семь семейных битв в финале «Шлемов», и старшая сестра выиграла только две — US Open-2001 и Уимблдон-2008.



И более удивительной историей этого турнира является выход в финал Винус. Для 36-летней теннисистки это первый финал «Большого шлема» с 2009 года. Её сестра же в последние годы наоборот доминировала так, как никогда раньше и едва не собрала «Большой шлем» в 2015 году. Серена ещё до старта турнира была главным фаворитом. Пусть она утратила статус первой ракетки мира, но букмекеры всё равно ставили её шансы выше, чем у Анжелики Кербер. И в итоге до финала Серена действительно дошла весьма уверенно, не проиграв ни сета. В предыдущие успешные выступления американка в Мельбурне нередко давала себе слабину, а здесь провела ровно весь турнир.



А вот Винус в финале мало кто ожидал. Ей немного повезло с сеткой, ведь до четвертьфинала ей вообще не встречались соперницы из топ-50. А ближе к решающим стадиям она удачно использовала свой перевес в опыте над Анастасией Павлюченковой и Коко Вандевеге. То как искренне радовалась этому успеху 36-летняя Винус тяжело описать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Venuseswilliams">@Venuseswilliams</a> is through to the women's final <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/3Jdo8Zlag9">pic.twitter.com/3Jdo8Zlag9</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824494496997978113">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Для неё это действительно было необычайное событие, в то время как Серена вышла в очередной финал. Хотя у неё на кону стояла возможность обойти Штеффи Граф по количеству побед на «Шлемах» и стать лучшей в Открытой эре. Кроме того победа позволяла младшей сестре вернуться на вершину рейтинга WTA, завершив 20-недельное царствование Кербер.



Кстати этот финал установил рекорд, так как суммарный возраст сестёр почти 72 года. До этого самый возрастной финал принадлежал Роберте Винчи и Флавии Пеннетте, которым в сумме на US Open-2015 было 66 лет.



Сестра не смогла помешать

Многие скептически относятся к их очным матчам. Чаще всего встречи всё равно получаются весьма зрелищными. И уж по крайней мере в финале меньше разговоров о возможной помощи друг другу, потому что там уже у обеих мотивация запредельная



И настрой Серены можно было увидеть уже в третьем гейме. На старте встречи после нетбола со стороны сестры она просто уничтожила свою ракетку и получила предупреждение. Да и вообще эмоций на корте было много, а вот качество матча было далеко от идеала. Конечно, были отдельные красивые выстрелы или атакующие комбинации, но не реже встречались срывы, промахи и двойные ошибки. Только за первые шесть геймов теннисистки вместе допустили 24 ошибки.



Младшая Уильямс превосходила соперницу в скорости, но не слишком чётко играла на своей подаче. Дважды на старте первой партии Серена вела с брейком, однако не подтверждала его. Винус не использовала свои шансы пока сестра только разыгрывалась, а потом преимущество второй ракетки мира стало более заметным. На подаче на сет у неё уже всё работало чётко.

Цитата Лидеры по количеству титулов «Большого шлема» в Открытой эре

1. Серена Уильямс – 23.

2. Штеффи Граф – 22.

3-4. Крис Эверт, Мартина Навратилова – по 18.

5. Маргарет Корт – 11.

6. Моника Селеш – 9.

7. Билли Джин Кинг – 8.

8-10. Ивонн Гулагонг, Жюстин Энен, Винус Уильямс – по 7.

Во второй партии публика старалась больше подбадривать Винус, рассчитывая на более упорное сражение. У 36-летней теннисистки удавалось несколько раз добавить в сложных моментах. В седьмом гейме давление Серены всё-таки сказалось, что позволило ей повести с брейком. До 23-го титула «Большого шлема» ей оставалось всего два гейма. Первый она взяла на одних подачах. А вот на последнем пришлось потрудиться. Винус заставила сестру провести несколько затяжных розыгрышей, но в итоге Серена была слишком хороша — 6:4, 6:4. За весь турнир она не проиграла ни сета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><3 <a href="https://t.co/dUIAtVKIhz">pic.twitter.com/dUIAtVKIhz</a></p>— José Morgado (@josemorgado) <a href="https://twitter.com/josemorgado/status/825286298462203910">28 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Новые рекорды Серены

После заключительного удара Серена села на корт и победно вскинула руки. Она завоевала свой 23-й турнир «Большого шлема», что позволило ей обойти Штеффи Граф. В Открытой эре она уже лучшая и сложно сказать, когда появится кто-то претендующий на такие результаты. Есть, конечно, Маргарет Корт, которая побеждала на 24 турнирах «Большого шлема», но часть из них была завоёвана до Открытой эры.



В Мельбурне Серена преуспела в седьмой раз, что тоже является рекордом Открытой эры, как для женщин, так и для мужчин. Ну и заодно американка вернулась на первую строчку рейтинга. Она станет первой в мире в седьмой раз. Серена уже занимала первую строчку на протяжении 309 недель. Здесь она пока по сумме лидерства Граф не обошла. У Штеффи было 377 недель, а у Навратиловой — 332. Тем не менее невозможного для американки ничего нет. На этом турнире никто не сумел ей по-настоящему оказать сопротивления. Кто знает, сможет ли кто-то это сделать на других крупных соревнованиях.

На церемонии награждения Серена была очень добра к своей сестре: «Хочу поздравить Винус, она удивительный человек. Без неё я бы не выиграла 23 “Шлема”, да и один бы не выиграла, вообще ничего бы не добилась. Она вдохновляет меня, она единственная причина, почему сёстры Уильямс вообще существует. Она заслуживает аплодисментов, она вернулась. Она определённо будет стоять здесь в следующем году. Вообще, мне не нравится слово “камбэк”, потому что Винус никуда не уходила», — сказала 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="et" dir="ltr">Venus and Serena. <a href="https://t.co/rMuEAlwamJ">pic.twitter.com/rMuEAlwamJ</a></p>— Stroppa Del (@stroppadel) <a href="https://twitter.com/stroppadel/status/825288041224876033">28 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А ранее с утра состоялись финалы в юниорских разрядах. У девочек обидчица россиянки Елены Рыбакиной — Марта Костюк — справилась в решающем матче с первой сеяной Ребеккой Масаровой — 7:5, 1:6, 6:4. Украинка сумела преуспеть на юниорском турнире в 14 лет. А у мальчиков в финале играли представители Венгрии и Израиля. Венгр Жомбор Пирош сумел одержать волевую победу — 4:6, 6:4, 6:3. Израильтянин Ишай Олиэль не смог сдержать слёз на церемонии награждения.



Девушки. Финал

Марта Костюк (Украина, 11) — Ребека Масарова (Швейцария, 1) — 7:5, 1:6, 6:4. Восемь лет назад в финале Открытого чемпионата Австралии Федерер тоже плакал после поражения Надалю. В 2017-м они снова сойдутся в решающем матче турнира «Большого шлема». Классический финал станет гвоздём программы в заключительный день Открытого чемпионата Австралии-2017.