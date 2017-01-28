С. Уильямс: Без Винус я бы не выиграла 23 турнира «Большого шлема»

«Спасибо Господу за то, что он помог мне пройти через этот сложный турнир. Хочу поздравить Винус, она удивительный человек. Без неё я бы не выиграла 23 турнира “Большого шлема”, да и один бы не выиграла, вообще ничего бы не добилась. Она вдохновляет меня, она единственная причина, почему сёстры Уильямс вообще существует. Винус, ты вдохновляешь меня на упорную работу. Она заслуживает аплодисментов, она вернулась. Она определённо будет стоять здесь в следующем году. Вообще, мне не нравится слово “камбэк”, потому что Винус никуда не уходила.



Спасибо моей команде. Вы знаете всё, через что мы прошли. Мама, папа, я вас люблю очень сильно! Спасибо публике, вы фантастические! Я буду стоять здесь долго, мне не хватило времени в прошлом году (смеётся). Спасибо турниру, мы все с огромным удовольствием приезжаем сюда. Невероятная организация, потрясающие волонтёры, спасибо!», — рассказала Серена на церемонии награждения.