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https://sport.mail.ru/news/tennis/28583786/
28 января 2017, 14:07 | Теннис | Чемпионат.com

В. Уильямс: Серена, ты всегда была моим победителем

Американка Винус Уильямс, уступившая в финале Australian Open своей младшей сестре Серене со счётом 4:6, 4:6, поделилась эмоциями от участия в решающем матче.

«Хочу сказать спасибо Господу за то, что позволяет мне жить и получать удовольствие от этого момента. Я так счастлива, что играла сегодня перед вами, спасибо большое! Спасибо моей команде, люблю вас!

Серена Уильямс — это моя маленькая сестра, дамы и господа. Поздравляю, мне очень приятно, что я была здесь, с тобой. Приятно, что ты выиграла. Ты всегда была моим победителем. Даже тогда, когда мне не удавалось быть здесь, ты была здесь. Я горжусь тобой, ты значишь для меня всё. Люблю вас всех, мама, папа. С удовольствием вернусь сюда, спасибо вам за вашу любовь!», — рассказала Винус на церемонии награждения.
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