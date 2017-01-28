В. Уильямс: Серена, ты всегда была моим победителем

«Хочу сказать спасибо Господу за то, что позволяет мне жить и получать удовольствие от этого момента. Я так счастлива, что играла сегодня перед вами, спасибо большое! Спасибо моей команде, люблю вас!



Серена Уильямс — это моя маленькая сестра, дамы и господа. Поздравляю, мне очень приятно, что я была здесь, с тобой. Приятно, что ты выиграла. Ты всегда была моим победителем. Даже тогда, когда мне не удавалось быть здесь, ты была здесь. Я горжусь тобой, ты значишь для меня всё. Люблю вас всех, мама, папа. С удовольствием вернусь сюда, спасибо вам за вашу любовь!», — рассказала Винус на церемонии награждения.