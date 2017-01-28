Серена Уильямс стала единолично второй по количеству побед на ТБШ в истории
Американка Серена Уильямс (2) в финале Открытого чемпионата Австралии победила свою старшую сестру Винус (13) со счётом 6:4, 6:4.
Серена завоевала 23-й титул в карьере на турнирах серии «Большого шлема» и вышла по этому показателю на единоличное второе место в истории. Представительница США уступает только австралийке Маргарет Корт, выигравшей 24 Grand Slam.
Также отметим, что Серена стала рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в Открытой эре, с 1968 года.
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