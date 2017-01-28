Серена Уильямс стала единолично второй по количеству побед на ТБШ в истории

Серена завоевала 23-й титул в карьере на турнирах серии «Большого шлема» и вышла по этому показателю на единоличное второе место в истории. Представительница США уступает только австралийке Маргарет Корт, выигравшей 24 Grand Slam.



Также отметим, что Серена стала рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в Открытой эре, с 1968 года.