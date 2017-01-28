Федерер стал вторым теннисистом в истории, заработавшим более $ 100 млн
17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер стал вторым теннисистом в истории, заработавшим за карьеру более $ 100 млн в качестве призовых.
Сумма призовых 35-летнего уроженца Базеля на данный момент составляет $ 100 630 825.
Лидером по этому показателю является серб Новак Джокович, заработавший за карьеру на текущий момент $ 107 978 543.
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