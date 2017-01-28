Автобиография теннисистки Марии Шараповой поступит в продажу в сентябре

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Как следует из описания, в автобиографии рассказывается о жизни 29-летний спортсменки с детства в Сибири до дисквалификации, полученной от Международной федерации тенниса в июне 2016 года за употребление мельдония. В настоящий момент на сайте издательства можно сделать предзаказ книги, ее стоимость составляет 27 долларов (свыше 1,6 тысячи рублей). Старт продаж намечен на 12 сентября.

«Посреди ночи отец и его шестилетняя дочь сходят с автобуса во Флориде и направляются в теннисную академию Ника Боллетьери. Они звонят в звонок, хотя никто их не ждет. Они не говорят по-английски. Они приехали из России, имея при себе только 700 долларов и уверенность в том, что эта шестилетняя девочка станет следующей звездой тенниса. Удивительно, но они правы», — говорится в анонсе книги.

Шарапова является одной из десяти теннисисток в мире, которой удалось выиграть все турниры Большого Шлема в различные годы. Кроме того, она является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде и победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2004 года в одиночном разряде. 26 апреля истекает срок дисквалификации Шараповой, и в этот же день, как планируется, она сыграет на турнире в немецком Штутгарте.

В ноябре 2015 года Шарапова сообщила, что работает над своей автобиографией и планирует выпустить книгу в 2017 году.