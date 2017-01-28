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https://sport.mail.ru/news/tennis/28583057/
28 января 2017, 12:32 | Теннис | Чемпионат.com

Петкович, Хромачёва, Александрова и Векич сыграют в отборе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на центральном корте «Сибур-Арена» и корте ТЦ «Динамо» стартовали матчи квалификации женского турнира, который пройдёт на харде в зале с 30 января по 5 февраля.

Немка Андреа Петкович (1) в первом раунде сыграет с голландкой Лесли Керкхофе. Россиянка Ирина Хромачёва (6) встретится с канадкой Габриэлой Дабровски, а Екатерина Александрова (9) сыграет с белоруской Александрой Соснович.

Женщины. Санкт-Петербург. Квалификация. Первый раунд
Виктория Каменская (Россия) — Синди Бургер (Нидерланды)
Вероника Кудерметова (Россия) — Паула Кристина Гонсалвеш (Бразилия)
Валерия Погребняк (Россия) (WC) — Барбара Хаас (Австрия)
Ксения Лыкина (Россия) — Анастасия Комардина (Россия)
Олеся Первушина (Россия) (WC) — Тереза Мартинцова (Чехия).
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