Ренн. Теймураз Габашвили завершил выступление на «Челленджере»
31-летний российский теннисист Теймураз Габашвили, занимающий 168-е место в рейтинге АТР, не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира категории «Челленджер» во Франции, уступив 176-й ракетке мира, 23-летнему хозяину кортов Матиасу Бурку, — 1/6, 6/7 (5).
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Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Теймураз сделал шесть эйсов, четыре брейка и пять двойных ошибок, а Матиас 12 раз подавал навылет и дважды ошибся при подаче. Это была первая официальная игра между спортсменами.
В следующей стадии домашних соревнований в Ренне Матиас Бурк сразится с беларусом Владимиром Игнатиком.
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