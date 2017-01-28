Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28582451/
28 января 2017, 10:15 | Теннис | GoTennis.ru

Ренн. Теймураз Габашвили завершил выступление на «Челленджере»

31-летний российский теннисист Теймураз Габашвили, занимающий 168-е место в рейтинге АТР, не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира категории «Челленджер» во Франции, уступив 176-й ракетке мира, 23-летнему хозяину кортов Матиасу Бурку, — 1/6, 6/7 (5).

31-летний российский теннисист Теймураз <span class=error>Габашвили</span> занимающий 168-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира категории Челленджер во Франции уступив 176-й ракетке мира 23-летнему хозяину кортов <span class=error>Матиасу</span> Бурку — 1/6 6/7 (5). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Теймураз сделал шесть эйсов, четыре брейка и пять двойных ошибок, а Матиас 12 раз подавал навылет и дважды ошибся при подаче. Это была первая официальная игра между спортсменами.

В следующей стадии домашних соревнований в Ренне Матиас Бурк сразится с беларусом Владимиром Игнатиком.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Тайбэй. Марта Пайгина не смогла преодолеть квалификационный барьер турнира

Тайбэй. Марта Пайгина не смогла преодолеть квалификационный барьер турнира

17-летняя российская теннисистка Марта Пайгина, занимающая 391-ю строчку в мировой классификации, на старте квалификации соревнований Taiwan Open проиграла 110-й ракетке мира, 28-летней представительнице Австралии Марине Эракович, — 4/6, 3/6.
Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Флавия Пеннетта: Федерер может сделать, как я: выиграть турнир и завершить карьеру

Тайбэй. Марта Пайгина не смогла преодолеть квалификационный барьер турнира

Автобиография Марии Шараповой увидит свет в сентябре этого года