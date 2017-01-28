Ренн. Теймураз Габашвили завершил выступление на «Челленджере»

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Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Теймураз сделал шесть эйсов, четыре брейка и пять двойных ошибок, а Матиас 12 раз подавал навылет и дважды ошибся при подаче. Это была первая официальная игра между спортсменами.

В следующей стадии домашних соревнований в Ренне Матиас Бурк сразится с беларусом Владимиром Игнатиком.