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28 января 2017, 9:26 | Теннис | ТАСС

Автобиография Шараповой выйдет в сентябре 2017 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автобиография бывшей первой «ракетки» мира российской теннисистки Марии Шараповой выйдет 12 сентября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте издательства Macmillan, занимающегося распространением книги.

Стоимость бумажного варианта книги составит 27. Увеличить
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Книга будет называться «Шарапова. Автобиография». В ней изложена история российской спортсменки от переезда в США в возрасте шести лет до получения двухлетней дисквалификации за положительную допинг-пробу на мельдоний. Стоимость бумажного экземпляра биографии составит $27, также будет аудиоверсия и цифровой вариант издания.

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.

Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 35 — в одиночном разряде.
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