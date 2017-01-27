Донской и Елгин вышли в финал «челленджера» в Ренне в парном разряде

В полуфинале россияне в двух сетах обыграли немецкую пару Андре Бегеманн/Тобиас Камке со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 7 минут. Россияне дважды подали навылет и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. На счету немцев три эйса, две двойные ошибки и один брейк.



В финале Донской и Елгин сыграют с парой Джулиан Ноул (Австрия)/Джонатан Маррей (Великобритания).