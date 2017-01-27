Донской и Елгин вышли в финал «челленджера» в Ренне в парном разряде
Российские теннисисты Евгений Донской и Михаил Елгин вышли в финал турнира серии «челленджер» в Ренне (Франция) в парном разряде.
В полуфинале россияне в двух сетах обыграли немецкую пару Андре Бегеманн/Тобиас Камке со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 7 минут. Россияне дважды подали навылет и реализовали три из четырёх
В финале Донской и Елгин сыграют с парой Джулиан Ноул (Австрия)/Джонатан Маррей (Великобритания).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter