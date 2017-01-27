Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28580753/
27 января 2017, 23:47 | Теннис | Чемпионат.com

Донской и Елгин вышли в финал «челленджера» в Ренне в парном разряде

Российские теннисисты Евгений Донской и Михаил Елгин вышли в финал турнира серии «челленджер» в Ренне (Франция) в парном разряде.

В полуфинале россияне в двух сетах обыграли немецкую пару Андре Бегеманн/Тобиас Камке со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 7 минут. Россияне дважды подали навылет и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. На счету немцев три эйса, две двойные ошибки и один брейк.

В финале Донской и Елгин сыграют с парой Джулиан Ноул (Австрия)/Джонатан Маррей (Великобритания).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России