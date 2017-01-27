Забытая классика. Надаль отвоевал право сыграть с Федерером

МАТЧ

Второй мужской полуфинал, единственный одиночный матч в пятничной программе, получился намного более зрелищным и интригующим, чем швейцарское дерби накануне. Рафаэль Надаль и Григор Димитров сражались без четырех часов пять минут, и до самого конца было не понятно, кто же в итоге одержит победу. Это был невероятно интенсивный матч в физическом плане и драматичный — в эмоциональном. Оба соперника не просто выстояли пять сетов, но и в концовке решающей партии умудрялись показывать теннис высочайшего уровня.

Назвать фаворита в этом противостоянии до его начала было не так-то просто. С одной стороны, Рафа вел по личным встречам 7:1, с другой — последняя встреча осталась именно за Димитровым. К тому же, болгарин в нынешнем сезоне не проиграл ни одного матча. И именно его путь к полуфиналу было менее энергозатратным.

Но лучше начал Надаль. В первом сете он действовал агрессивно, входил в корт, давил на соперника и грамотно завершал атаки. Судьбу партии решил единственный брейк, сделанный испанцем в четвертом гейме. До этого у него возникали проблемы на своей подаче, после — нет. И он довел партию до победы — 6:3. Правда, во втором сете Рафа отчего-то заиграл короче, и оба соперника стали больше ошибаться. В середине партии вообще случилось что-то невероятное: теннисисты организовали три брейка подряд, причем отдали друг другу по гейму двойными ошибками. Надаль с большим трудом, отыграв четыре сетбола, отстоял свою подачу при 4:5, но в 12-м гейме Димитров все же дожал соперника — 7:5.

Равная игра в третьей партии привела к тай-брейку, который прошел при преимуществе испанца — и в его же пользу и завершился. В четвертом сете никто не хотел уступать — не было ни единого брейк-пойнта. Второй подряд тай-брейк Димитров провел активнее, и ему к тому же здорово помогла подача. Как результат — 2:2 по партиям.

Пятый сет, как и полагается, был полон драматизма. В первом же гейме, продолжавшемся 11 минут, Димитрову пришлось отыгрывать три брейк-пойнта. Спасался с 30:40 при 0−1 и Надаль. В третьем гейме болгарин исполнил суперудар, отыгрывая посланную соперником свечу, а в пятом снова был вынужден выбираться из непростой ситуации.

Решающим едва не стал восьмой гейм, в котором при счете 4−3 подавал Надаль. После эффектного смэша Димитрова счет стал 15:40, но две классные рискованные атаки испанца помогли ему сделать «ровно». В итоге девятый «сеяный» собственными активными действиями, а не ошибками соперника отстоял подачу, а после сработало известное в футболе правило, которое можно перефразировать в «не берешь чужую подачу ты, берут твою» — Надаль повел 5−4 и подавал на матч.

Болгарин сражался до последнего, красиво отыграл два матчбола, но Надаль заработал и третий. Димитров рисковал в обмене ударами и не попал в площадку совсем немного — 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. Празднуя победу, испанец повалился на корт, а потом соперники очень тепло поприветствовали друг друга у сетки.

Рафаэль Надаль сыграет в финале турнира «Большого шлема» в 21-й раз в своей карьере и впервые с Roland Garros-2014. Противостоять ему будет главный в его спортивной жизни соперник — Роджер Федерер. Испанец и швейцарец, чье соперничество на протяжении многих лет было классикой большого тенниса, встретятся друг с другом в 35-й раз, в 10-й — в финале турнира «Большого шлема». Рафа ведет у Роджера 24:11, но предсказать, кто выйдет победителем на этот раз, очень сложно. Если вообще, возможно. Одно можно сказать наверняка: оба теннисиста сейчас на таком эмоциональном подъеме и кураже, что в выигрыше однозначно останутся нейтральные болельщики по всему миру. Вопрос только в том, в каком физическом состоянии подойдет к финалу Надаль и хватит ли его на настоящую битву, которой, конечно, все будут ждать от титульной встречи с такой вывеской. Ведь изматывающий полуфинал завершился почти в час ночи по Мельбурну, а у Федерера и так были дополнительные сутки на восстановление.

ПАРА

Первый титул на Australian Open-2017 — в женском парном разряде — взял чешско-американский дуэт Люси Шафаржова/Бетани Маттек-Сэндз. Сыгранная пара по прозвищу «Буси» в пятничном финале взяла верх над обидчицами Екатерины Макаровой и Елены Весниной Андреа Главачковой и Пэн Шуай — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Чешка и американка завоевали свой четвертый совместный титул на турнирах «Большого шлема» и второй на Australian Open.