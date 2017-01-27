Надаль сыграет с Федерером в финале Australian Open
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в финал Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн), где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
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В полуфинале Надаль, «посеянный» на турнире под девятым номером, обыграл болгарина Григора Димитрова (15) со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7, 6:4.
Последний раз Надаль добирался до финала турнира Большого шлема на Открытом чемпионате Франции — 2014. Он является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, в том числе рекордные девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.
Федерер (17) днем ранее оказался сильнее другого представителя Швейцарии Стэна Вавринки (4).
Финал в мужском одиночном разряде пройдет 29 января.
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