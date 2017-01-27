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https://sport.mail.ru/news/tennis/28576646/
27 января 2017, 16:27 | Теннис | GoTennis.ru

Донской и Елгин вышли в финал «Челленджера» в Ренне в парном разряде

Российский дуэт в составе Евгения Донского и Михаила Елгина обыграл немцев Андре Бегеманна и Тобиаса Камке со счётом 6/3, 6/4 в полуфинале «Челленджера» в Ренне (Франция).

Российский дуэт в составе Евгения Донского и Михаила <span class=error>Елгина</span> обыграл немцев <span class=error>Андре</span> <span class=error>Бегеманна</span> и <span class=error>Тобиаса</span> Камке со счётом 6/3 6/4 в полуфинале Челленджера в <span class=error>Ренне</span> (Франция). Увеличить
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Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Донской и Елгин сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их оппоненты трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.

В финале «Челленджера» в Ренне россияне сразятся либо с британцем Джонатаном Мэрреем и австрийцем Юлианом Ноулом, либо с представителями Таиланда Санчаем и Сончатом Ративатанами.
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Надаль сыграет с Федерером в финале Australian Open

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в финал Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн), где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
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27 января

Донской и Елгин вышли в финал "Челленджера" в Ренне в парном разряде

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