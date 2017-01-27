Донской и Елгин вышли в финал «Челленджера» в Ренне в парном разряде
Российский дуэт в составе Евгения Донского и Михаила Елгина обыграл немцев Андре Бегеманна и Тобиаса Камке со счётом 6/3, 6/4 в полуфинале «Челленджера» в Ренне (Франция).
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Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Донской и Елгин сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три
В финале «Челленджера» в Ренне россияне сразятся либо с британцем Джонатаном Мэрреем и австрийцем Юлианом Ноулом, либо с представителями Таиланда Санчаем и Сончатом Ративатанами.
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