Донской и Елгин вышли в финал «Челленджера» в Ренне в парном разряде

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Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Донской и Елгин сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их оппоненты трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.

В финале «Челленджера» в Ренне россияне сразятся либо с британцем Джонатаном Мэрреем и австрийцем Юлианом Ноулом, либо с представителями Таиланда Санчаем и Сончатом Ративатанами.