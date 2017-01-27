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https://sport.mail.ru/news/tennis/28576238/
27 января 2017, 15:57 | Теннис | GoTennis.ru

Матч между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым был прерван из-за болельщиков

Организаторам Открытого чемпионата Австралии пришлось прервать полуфинальный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и болгарином Григором Димитровым на шесть минут. Причиной паузы стало поведение болельщиков на трибунах.

Организаторам Открытого чемпионата Австралии пришлось прервать полуфинальный матч между испанцем Рафаэлем <span class=error>Надалем</span> и болгарином <span class=error>Григором</span> <span class=error>Димитровым</span> на шесть минут. Причиной паузы стало поведение болельщиков на трибунах. Увеличить
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Один из фанатов бросил на корт неизвестный предмет, который проел покрытие площадки.

Однако вскоре игра была возобновлена.
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Надаль сыграет с Федерером в финале Australian Open

Надаль сыграет с Федерером в финале Australian Open

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в финал Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн), где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
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Матч между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым был прерван из-за болельщиков

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