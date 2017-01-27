Матч между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым был прерван из-за болельщиков
Организаторам Открытого чемпионата Австралии пришлось прервать полуфинальный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и болгарином Григором Димитровым на шесть минут. Причиной паузы стало поведение болельщиков на трибунах.
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Видимо, что-то случилось...
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Один из фанатов бросил на корт неизвестный предмет, который проел покрытие площадки.
Однако вскоре игра была возобновлена.
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