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https://sport.mail.ru/news/tennis/28574833/
27 января 2017, 14:26 | Теннис | GoTennis.ru

Андрееску и Брэнстин выиграли Открытое первенство Австралии среди юниоров

Канадка Бьянка Ванесса Андрееску и американка Кэрсон Брэнстин завоевали главный трофей юниорского «мэйджора» в Мельбурне в парном разряде. В финале они взяли верх над польками Майей Хвалинской и Игой Свиатек со счётом 6/1, 7/6 (4).

Канадка <span class=error>Бьянка</span> Ванесса <span class=error>Андрееску</span> и американка <span class=error>Кэрсон</span> Брэнстин завоевали главный трофей <span class=error>юниорского</span> мэйджора в Мельбурне в парном разряде. В финале они взяли верх над польками <span class=error>Майей</span> <span class=error>Хвалинской</span> и <span class=error>Игой</span> <span class=error>Свиатек</span> со счётом 6/1 7/6 (4). Увеличить
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Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время Андрееску и Брэнстин сделали пять эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка.
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