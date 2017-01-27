Андрееску и Брэнстин выиграли Открытое первенство Австралии среди юниоров
Канадка Бьянка Ванесса Андрееску и американка Кэрсон Брэнстин завоевали главный трофей юниорского «мэйджора» в Мельбурне в парном разряде. В финале они взяли верх над польками Майей Хвалинской и Игой Свиатек со счётом 6/1, 7/6 (4).
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Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время Андрееску и Брэнстин сделали пять эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре
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