Андрееску и Брэнстин выиграли Открытое первенство Австралии среди юниоров

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Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время Андрееску и Брэнстин сделали пять эйсов, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка.