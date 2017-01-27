Зомбор Пирос сыграет в финале юниорского Australian Open

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Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 17-летний Пирос сделал один эйс, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его соперник один раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и сделал два брейка.

За победу в юниорском Australian Open Пирос поборется с израильтянином Ишаем Олиэлем.