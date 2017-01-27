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27 января 2017, 13:53 | Теннис | GoTennis.ru

Зомбор Пирос сыграет в финале юниорского Australian Open

Венгр Зомбор Пирос нанёс поражение французу Корентену Муте со счётом 6/3, 6/4 в полуфинале Открытого чемпионата Австралии среди юниоров.

Венгр <span class=error>Зомбор</span> <span class=error>Пирос</span> нанёс поражение французу <span class=error>Корентену</span> <span class=error>Муте</span> со счётом 6/3 6/4 в полуфинале Открытого чемпионата Австралии среди юниоров. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 17-летний Пирос сделал один эйс, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его соперник один раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и сделал два брейка.

За победу в юниорском Australian Open Пирос поборется с израильтянином Ишаем Олиэлем.
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