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https://sport.mail.ru/news/tennis/28573613/
27 января 2017, 13:36 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Ю Сиу Сю и Лингси Чжао стали триумфаторами юниорского турнира

Представитель Тайваня Ю Сиу Сю и китаец Лингси Чжао одержали победу над новозеландцем Финном Рейнольдсом и португальцем Дуарте Вале со счётом 6/7 (8), 6/4, 10:5 в финале юниорского «мэйджора» в Мельбурне.

Представитель Тайваня Ю <span class=error>Сиу</span> Сю и китаец <span class=error>Лингси</span> <span class=error>Чжао</span> одержали победу над новозеландцем Финном Рейнольдсом и португальцем <span class=error>Дуарте</span> Вале со счётом 6/7 (8) 6/4 10:5 в финале <span class=error>юниорского</span> мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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За 1 час 28 минут матча Ю Сиу Сю и Лингси Чжао сделали три эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали один брейк.
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