Австралия. Ю Сиу Сю и Лингси Чжао стали триумфаторами юниорского турнира

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За 1 час 28 минут матча Ю Сиу Сю и Лингси Чжао сделали три эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали один брейк.