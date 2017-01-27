Австралия. Ю Сиу Сю и Лингси Чжао стали триумфаторами юниорского турнира
Представитель Тайваня Ю Сиу Сю и китаец Лингси Чжао одержали победу над новозеландцем Финном Рейнольдсом и португальцем Дуарте Вале со счётом 6/7 (8), 6/4, 10:5 в финале юниорского «мэйджора» в Мельбурне.
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За 1 час 28 минут матча Ю Сиу Сю и Лингси Чжао сделали три эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали два
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