Мельбурн. Ишай Олиэль пробился в финал соревнований среди юниоров

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Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время 17-летний Олиэль сделал три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его оппонент дважды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В финале юниорского Australian Open Олиэль скрестит ракетки с венгром Зомбором Пиросом.