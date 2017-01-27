Мельбурн. Ишай Олиэль пробился в финал соревнований среди юниоров
Представитель Израиля Ишай Олиэль стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии среди юниоров, в полуфинале одолев китайца Ву Жибина со счётом 6/4, 3/6, 6/2.
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Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время 17-летний Олиэль сделал три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
В финале юниорского Australian Open Олиэль скрестит ракетки с венгром Зомбором Пиросом.
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