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27 января 2017, 11:59 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Ишай Олиэль пробился в финал соревнований среди юниоров

Представитель Израиля Ишай Олиэль стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии среди юниоров, в полуфинале одолев китайца Ву Жибина со счётом 6/4, 3/6, 6/2.

Представитель Израиля <span class=error>Ишай</span> <span class=error>Олиэль</span> стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии среди юниоров в полуфинале одолев китайца Ву <span class=error>Жибина</span> со счётом 6/4 3/6 6/2. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время 17-летний Олиэль сделал три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его оппонент дважды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В финале юниорского Australian Open Олиэль скрестит ракетки с венгром Зомбором Пиросом.
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Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде

Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Американка Бетани Маттек- Сандс и Люси Шафаржова из Чехии стали победительницами парного разряда Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
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Мельбурн. Ишай Олиэль пробился в финал соревнований среди юниоров

Мельбурн. Ишай Олиэль пробился в финал соревнований среди юниоров