Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Американка Бетани Маттек- Сандс и Люси Шафаржова из Чехии стали победительницами парного разряда Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финале
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter