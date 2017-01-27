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https://sport.mail.ru/news/tennis/28572159/
27 января 2017, 11:38 | Теннис | ТАСС

Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Американка Бетани Маттек- Сандс и Люси Шафаржова из Чехии стали победительницами парного разряда Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).

В финале они победили китаянку Пэн Шуай и Андреа Главачкову из Чехии. Увеличить
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В финале Маттек-Сандс и Шафаржова, «посеянные» на турнире под 2-м номером, победили китаянку Пэн Шуай и Андреа Главачкову из Чехии (12) со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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