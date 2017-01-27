Спирс и Кабал преодолели барьер полуфинала «мэйджора» в Мельбурне в миксте

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Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Спирс и Кабал сделали пять эйсов, семь раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а Свитолина и Гуччионе пять раз подали навлет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.

В финале Australian Open в миксте Спирс и Кабал сразятся с индианкой Санией Мирзой и хорватом Иваном Додигом.