Спирс и Кабал преодолели барьер полуфинала «мэйджора» в Мельбурне в миксте
Американка Эбигейл Спирс и колумбиец
Хуан-Себастьян Кабал в двух сетах нанесли поражение украинке Элине Свитолиной и австралийцу Крису Гуччионе со счётом 7/6 (1), 6/3 в полуфинале Открытого первенства Австралии в миксте.
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Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Спирс и Кабал сделали пять эйсов, семь раз ошиблись при подаче и реализовали три
В финале Australian Open в миксте Спирс и Кабал сразятся с индианкой Санией Мирзой и хорватом Иваном Додигом.
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