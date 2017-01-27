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https://sport.mail.ru/news/tennis/28571925/
27 января 2017, 11:28 | Теннис | GoTennis.ru

Спирс и Кабал преодолели барьер полуфинала «мэйджора» в Мельбурне в миксте

Американка Эбигейл Спирс и колумбиец Хуан-Себастьян Кабал в двух сетах нанесли поражение украинке Элине Свитолиной и австралийцу Крису Гуччионе со счётом 7/6 (1), 6/3 в полуфинале Открытого первенства Австралии в миксте.

Американка Эбигейл <span class=error>Спирс</span> и колумбиец <nobr>Хуан-Себастьян</nobr> <span class=error>Кабал</span> в двух сетах нанесли поражение украинке <span class=error>Элине</span> Свитолиной и австралийцу <span class=error>Крису</span> Гуччионе со счётом 7/6 (1) 6/3 в полуфинале Открытого первенства Австралии в <span class=error>миксте</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Спирс и Кабал сделали пять эйсов, семь раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а Свитолина и Гуччионе пять раз подали навлет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.

В финале Australian Open в миксте Спирс и Кабал сразятся с индианкой Санией Мирзой и хорватом Иваном Додигом.
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