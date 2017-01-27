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27 января 2017, 10:46 | Теннис | УНИАН

Украинка Костюк обыграла россиянку и вышла в финал юниорского Australian Open, Свитолина проиграла в полуфинале микста

В Мельбурне проходят полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии, где в соревнованиях юниорок укранка Марта Костюк обыграла россиянку Елену Рыбакину, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша теннисистка выиграла в двух партиях. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 6 минут. В первом сете украинка практически ничего не дала сделать сопернице, обыграв е со счетом 6:1. После такого разгрома россиянка нашла в себе силы выравнять игру и во втором сете действовала на равных до счета 5:5. Только после этого, в самой концовке партии, Костюк выиграла два гейма подряд и решила судьбу матча в свою пользу.

В финале турнира Костюк, посеянная организаторами под 11-м номером, сыграет с Ребеккой Масаровой из Швейцарии, которая сейчас является сильнейшим игроком среди юниоров в мире.

В свою очередь, в финале турнира в смешанном парном разряде Элина Свитолина в дуэте с австралийцем Крисом Гуччионе уступила американо-колумбийской паре Эбигайл Спирс / Хуан Себастьян Кабаль 6:7 (1:7), 2:6.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2017 проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.

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Новости Тенниса

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде

В Мельбурне завершился очередной день Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в 1/8 финала смешанного парного разряда украинка Элина Свитолина и Крис Гуччионе из Австралии без борьбы вышли в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.
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