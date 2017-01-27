О РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ

«Наш футбол невозможно рекламировать. Вот продай мне Шатова. Как ты будешь это делать? Человек не умеет играть, выглядит непонятно как, бегает очень медленно. Это непродаваемо. Кого еще можно продать? Смолова? Может, только в Краснодаре, больше негде. Кокорина тоже.



В России по полю бегает серая масса. Они могут сделать татуировки на лбу, на спине, но от этого лучше не станут. Хотя все, кто более-менее научился мячик водить, делают татуировки, как у Бекхэма. Половина не понимает, что там нарисовано, вторые думают, что заиграют, как Бекхэм. Только качество футбола выше не становится… Можно наколоть себе хоть танк, но ничего не изменится, потому что еще надо играть в футбол».

О ТРЕНЕРАХ РОССИЙСКИХ ТЕННИСИСТОВ

«Только в нашей стране тренеры бегают за 30-летними теннисистами и пытаются подкорректировать удары. Бред какой-то! В таком возрасте нужно уже обо всем забыть и просто играть. Штука в том, что толковых специалистов в России осталось раз-два и обчелся. Остальные даже и не тренеры вовсе — так, туристы».

О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ МАРИИ ШАРАПОВОЙ

«Спортом занимаются дилетанты, которые с ним на “вы”. Это проблема не Марии Шараповой, это глобальная проблема. Все высказывания наших руководителей околоспорта — это позор. Это хуже, чем выступления наших футболистов на Euro.



Наше руководство в спорте — это как уровень сборной по футболу. Один в один. Марию Шарапову надо было защищать лучше, надо было к защите готовиться лучше, надо было этим заниматься».

ОБ ОБВИНЕНИЯХ В АДРЕС ДАРЬИ КЛИШИНОЙ

«Бедную Клишину заклеймили — патриот, не патриот. Кто эти люди, кто такое говорят? Девочка тренируется в США уже три года, переехала туда, чтобы профессионально заниматься легкой атлетикой. Потому что у нас это невозможно. У нас никаких условий для этого нет. Девочке предложили хороший вариант тренироваться в США, сразу ее оклеветали, что она предательница. Называть предательницей Клишину могут только дебилы, люди без мозгов».

О РОССИЙСКИХ ТЕННИСИСТАХ

«Ребята, которые сейчас играют в сборной — Рублев, Хачанов, Донской — неплохие, но ничего из себя не представляющие. Все это понимают. Ребята это тоже понимают. Думаю, врать себе они не могут, потому что это глупо. Посмотрите, где они стоят в рейтинге и какие показывают результаты. Дальше второго-третьего круга они даже близко не доходят.



Хачанов — молодец, что уехал в Испанию. Все, кто отправился за границу — у них есть шанс. Все, кто остался здесь — шансов намного меньше. Здесь нет условий для тренировок. Нужно постоянно готовиться в таких странах, как Испания и Франция. Я бы выбрал Испанию, потому что там регулярно появляются хорошие теннисисты».

О СПОРТЕ

«Я вообще не люблю спорт, не люблю конкуренции. Например, мне не нравится играть в футбол. Тем более в хоккей. Баскетбол я вообще ненавижу. Никогда не смотрю спорт по телевизору. Невероятно, что я стал теннисистом. Это же ведь чудо? Да, это настоящее чудо».

О ЖИЗНИ ТЕННИСИСТА

«Думаю, трудная жизнь где-то в другом месте, когда ты с утра до ночи плавишь железо или дырки делаешь в стенах. А это удовольствие, это игра. Слава богу, у меня все сложилось. Я был бы полным идиотом и проявил бы полное неуважение к людям, которые занимаются в другой отрасли.



Они плавят железо, не вылезая с завода. И живут на зарплату в 100 долларов в месяц. Вот это сложная жизнь. А то, что мы здесь собираемся, балагурим, смеемся, сыграли в теннисок, задали пару вопросов — спасибо. Пошли домой, а я поехал в пятизвездочный отель. Это малина».

О СВОЕМ ПОВЕДЕНИИ

«Я не могу держать чувства в себе. Если я буду это делать, то попросту не смогу играть, думать, бегать. Меня просто заклинит. Федерер же, напротив, все любит держать в себе. Хотя однажды в Майами и он швырнул ракетку. Но это было лишь раз за всю его карьеру. С другой стороны, у него своя фишка — он плачет после побед. Этого мне никогда не понять».

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