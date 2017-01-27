Ребека Машарова вышла в финал юниорского Australian Open
313-я ракетка мира, швейцарка Ребека Машарова, стала финалисткой Открытого первенства Австралии среди юниоров, взяв верх над Бьянкой Ванессой Андрееску, занимающей 294-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 7/6 (5), 6/0.
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За 2 часа 1 минуту матча 17-летняя Машарова, посеянная на турнире под первым номером, сделала пять эйсов, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала семь
В финале юниорского Australian Open Машарова будет противостоять украинке Марии Костюк.
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