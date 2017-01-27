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https://sport.mail.ru/news/tennis/28571279/
27 января 2017, 10:36 | Теннис | GoTennis.ru

Ребека Машарова вышла в финал юниорского Australian Open

313-я ракетка мира, швейцарка Ребека Машарова, стала финалисткой Открытого первенства Австралии среди юниоров, взяв верх над Бьянкой Ванессой Андрееску, занимающей 294-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 7/6 (5), 6/0.

313-я ракетка мира швейцарка <span class=error>Ребека</span> <span class=error>Машарова</span> стала <span class=error>финалисткой</span> Открытого первенства Австралии среди юниоров взяв верх над <span class=error>Бьянкой</span> Ванессой <span class=error>Андрееску</span> занимающей 294-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 7/6 (5) 6/0. Увеличить
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За 2 часа 1 минуту матча 17-летняя Машарова, посеянная на турнире под первым номером, сделала пять эйсов, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 16-летняя Андрееску один раз подала навылет, допустили пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В финале юниорского Australian Open Машарова будет противостоять украинке Марии Костюк.
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