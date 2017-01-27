Андрей Рублёв одержал победу в 1/8 финала «Челленджера» в Ренне
152-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, стал участником четвертьфинала «Челленджера» в Ренне (Франция), в двух сетах одолев словенца Грега Жемлю, занимающего 150-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/6 (7).
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Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один
В четвертьфинале «Челленджера» в Ренне Рублёв померится силами с представителем Южной Кореи Дак Хи Ли.
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