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https://sport.mail.ru/news/tennis/28570905/
27 января 2017, 10:07 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв одержал победу в 1/8 финала «Челленджера» в Ренне

152-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, стал участником четвертьфинала «Челленджера» в Ренне (Франция), в двух сетах одолев словенца Грега Жемлю, занимающего 150-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/6 (7).

152-я ракетка мира россиянин Андрей <span class=error>Рублёв</span> стал участником четвертьфинала Челленджера в <span class=error>Ренне</span> (Франция) в двух сетах одолев словенца <span class=error>Грега</span> <span class=error>Жемлю</span> занимающего 150-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 7/6 (7). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 30-летний оппонент 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале «Челленджера» в Ренне Рублёв померится силами с представителем Южной Кореи Дак Хи Ли.
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