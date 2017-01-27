Андрей Рублёв одержал победу в 1/8 финала «Челленджера» в Ренне

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Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал девять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 30-летний оппонент 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале «Челленджера» в Ренне Рублёв померится силами с представителем Южной Кореи Дак Хи Ли.