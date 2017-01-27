Мирза и Додиг стали финалистами Australian Open в миксте
Индианка Сания Мирза и хорват Иван Додиг вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в миксте, обыграв австралийцев Саманту Стосур и Сэсюэла Грота со счётом 6/4, 2/6, 10:5.
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Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Мирза и Додиг сделали четыре эйса, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три
В финале Australian Open в миксте Мирзи и Додиг сразятся либо с украинкой Элиной Свитолиной и австралийцем Крисом Гуччионе, либо с австралийкой Эбигейл Спирс и колумбийцем
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