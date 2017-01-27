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https://sport.mail.ru/news/tennis/28570510/
27 января 2017, 9:39 | Теннис | GoTennis.ru

Мирза и Додиг стали финалистами Australian Open в миксте

Индианка Сания Мирза и хорват Иван Додиг вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в миксте, обыграв австралийцев Саманту Стосур и Сэсюэла Грота со счётом 6/4, 2/6, 10:5.

Индианка <span class=error>Сания</span> <span class=error>Мирза</span> и хорват Иван <span class=error>Додиг</span> вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в <span class=error>миксте</span> обыграв австралийцев <span class=error>Саманту</span> <span class=error>Стосур</span> и <span class=error>Сэсюэла</span> Грота со счётом 6/4 2/6 10:5. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Мирза и Додиг сделали четыре эйса, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники четыре раза подали навылет, допустили десять двойных ошибок и сделали четыре брейка.

В финале Australian Open в миксте Мирзи и Додиг сразятся либо с украинкой Элиной Свитолиной и австралийцем Крисом Гуччионе, либо с австралийкой Эбигейл Спирс и колумбийцем Хуаном-Себастьяном Кабалом.
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