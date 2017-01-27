Мирза и Додиг стали финалистами Australian Open в миксте

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Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Мирза и Додиг сделали четыре эйса, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники четыре раза подали навылет, допустили десять двойных ошибок и сделали четыре брейка.