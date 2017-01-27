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27 января 2017, 9:39 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинале Открытого первенства Австралии среди юниоров

616-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, уступила украинке Марии Костюк со счётом 1/6, 5/7 в полуфинала юниорского «мэйджора» в Мельбурне.

616-я ракетка мира россиянка Елена <span class=error>Рыбакина</span> уступила украинке Марии <span class=error>Костюк</span> со счётом 1/6 5/7 в полуфинала <span class=error>юниорского</span> мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время 17-летняя Рыбакина сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а её 20-летняя соперница дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В финале Australian Open среди юниоров Костюк скрестит ракетки с швейцаркой Ребекой Машаровой.
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В Мельбурне проходят полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии, где в соревнованиях юниорок укранка Марта Костюк обыграла россиянку Елену Рыбакину, сообщает официальный сайт соревнований.
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