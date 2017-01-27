Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинале Открытого первенства Австралии среди юниоров
616-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, уступила украинке Марии Костюк со счётом 1/6, 5/7 в полуфинала юниорского «мэйджора» в Мельбурне.
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Встреча длилась 1 час 6 минут. За это время 17-летняя Рыбакина сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один
В финале Australian Open среди юниоров Костюк скрестит ракетки с швейцаркой Ребекой Машаровой.
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