Роджер Федерер одержал две победы в пяти сетах на турнире «Большого шлема» в третий раз в карьере

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На Australian Open-2017 он сначала в пяти партиях обыграл японца Кеи Нишикори, а позже одержал победу над своим соотечественником Стэном Вавринкой.

Ранее ему такое удавалось на Уимблдоне-2001, где он переиграл бельгийца Ксавье Малисса и американца Пита Сампраса, и на «Ролан Гаррос» — 2009, где он взял верх над немцем Томми Хаасом и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.