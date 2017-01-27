Роджер Федерер одержал две победы в пяти сетах на турнире «Большого шлема» в третий раз в карьере
17-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, в третий раз в своей карьере выиграл два пятисетовых матча на турнире «Большого шлема».
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На Australian Open-2017 он сначала в пяти партиях обыграл японца Кеи Нишикори, а позже одержал победу над своим соотечественником Стэном Вавринкой.
Ранее ему такое удавалось на Уимблдоне-2001, где он переиграл бельгийца Ксавье Малисса и американца Пита Сампраса, и на «Ролан Гаррос» — 2009, где он взял верх над немцем Томми Хаасом и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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