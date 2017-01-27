Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28568272/
27 января 2017, 1:16 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер одержал две победы в пяти сетах на турнире «Большого шлема» в третий раз в карьере

17-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, в третий раз в своей карьере выиграл два пятисетовых матча на турнире «Большого шлема».

17-я ракетка мира швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> в третий раз в своей карьере выиграл два <span class=error>пятисетовых</span> матча на турнире Большого шлема. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На Australian Open-2017 он сначала в пяти партиях обыграл японца Кеи Нишикори, а позже одержал победу над своим соотечественником Стэном Вавринкой.

Ранее ему такое удавалось на Уимблдоне-2001, где он переиграл бельгийца Ксавье Малисса и американца Пита Сампраса, и на «Ролан Гаррос» — 2009, где он взял верх над немцем Томми Хаасом и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 января

Роджер Федерер одержал две победы в пяти сетах на турнире "Большого шлема" в третий раз в карьере

Алексей Ватутин стал участником 1/4 финала турнира ITF в Нуслохе

Тони Надаль: Рафа обыграл серьёзных соперников на первом крупном турнире сезона