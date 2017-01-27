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27 января 2017, 0:53 | Теннис | GoTennis.ru

Тони Надаль: Рафа обыграл серьёзных соперников на первом крупном турнире сезона

Наставник и дядя испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал выступление своего подопечного на Australian Open, где он уже дошёл до полуфинала.

Наставник и дядя испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> Тони <span class=error>Надаль</span> прокомментировал выступление своего подопечного на Australian <span class=error>Open</span> где он уже дошёл до полуфинала. Увеличить
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«Это только первый крупный турнир в этом сезоне, а Рафа уже нанёс поражение таким серьёзным соперникам, как Зверев, Монфис и Раонич, продемонстрировав при этом отличный теннис. Это говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Однако сейчас рано делать какие-то глобальные выводы, потому что теннисисты ещё не до конца вошли в соревновательный ритм», — рассказал Надаль изданию Marca.
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