Тони Надаль: Рафа обыграл серьёзных соперников на первом крупном турнире сезона
Наставник и дядя испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал выступление своего подопечного на Australian Open, где он уже дошёл до полуфинала.
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«Это только первый крупный турнир в этом сезоне, а Рафа уже нанёс поражение таким серьёзным соперникам, как Зверев, Монфис и Раонич, продемонстрировав при этом отличный теннис. Это говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Однако сейчас рано делать
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