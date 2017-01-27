Тони Надаль: Рафа обыграл серьёзных соперников на первом крупном турнире сезона

«Это только первый крупный турнир в этом сезоне, а Рафа уже нанёс поражение таким серьёзным соперникам, как Зверев, Монфис и Раонич, продемонстрировав при этом отличный теннис. Это говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Однако сейчас рано делать какие-то глобальные выводы, потому что теннисисты ещё не до конца вошли в соревновательный ритм», — рассказал Надаль изданию Marca.