Алексей Ватутин стал участником ¼ финала турнира ITF в Нуслохе
296-я ракетка мира, россиянин Алексей Ватутин, вышел в четвертьфинал турнира ITF в Нуслохе (Германия), одолев хозяина кортов Винсента
Янш-Мюллера со счётом 3/6, 6/4, 6/3.
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Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. За это время 24-летний Ватутин сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять
В четвертьфинале турнира ITF в Нуслохе Ватутин скрестит ракетки с ещё одним немцем Яном Чоински.
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