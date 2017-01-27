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27 января 2017, 0:52 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин стал участником ¼ финала турнира ITF в Нуслохе

296-я ракетка мира, россиянин Алексей Ватутин, вышел в четвертьфинал турнира ITF в Нуслохе (Германия), одолев хозяина кортов Винсента Янш-Мюллера со счётом 3/6, 6/4, 6/3.

296-я ракетка мира россиянин Алексей <span class=error>Ватутин</span> вышел в четвертьфинал турнира ITF в <span class=error>Нуслохе</span> (Германия) одолев хозяина кортов Винсента <nobr>Янш-Мюллера</nobr> со счётом 3/6 6/4 6/3. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. За это время 24-летний Ватутин сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 22-летний оппонент один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В четвертьфинале турнира ITF в Нуслохе Ватутин скрестит ракетки с ещё одним немцем Яном Чоински.
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