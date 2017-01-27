Алексей Ватутин стал участником ¼ финала турнира ITF в Нуслохе

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Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. За это время 24-летний Ватутин сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 22-летний оппонент один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В четвертьфинале турнира ITF в Нуслохе Ватутин скрестит ракетки с ещё одним немцем Яном Чоински.