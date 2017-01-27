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27 января 2017, 0:38 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Часто медицинские перерывы оказываются важны с точки зрения психологии

Швейцарец Роджер Федерер высказал мнение по поводу использования медицинских перерывов теннисистами.

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«Зачастую медицинские перерывы оказываются важны с точки зрения психологии. Обычно во время них теннисисты остаются на корте, но есть возможность и уйти в раздевалку. Таким образом, у тебя появляется редкая возможность поговорить с кем-то во время матча. Даже если это всего лишь физиотерапевт, но все мы хорошо с ним знакомы. Не знаю, что обсуждал Стэн, но это могло помочь и ему тоже. Я же рассказывал о проблемах с ногой, говорил, что надеюсь, что мне станет лучше. Таким образом, я позитивно настроился на решающую партию.

Я решил воспользоваться своим правом на медицинский перерыв, потому что до этого это сделал мой соперник. В целом, я считаю, что теннисисты не должны слишком часто этим пользоваться. Я взял его в перерыве между партиями. Большинство людей знают, что я никогда ими не злоупотребляю. Надеюсь, что в будущем ничего не изменится, — приводит слова Федерера пресс-служба Australian Open.

Напомним, что Федерер взял вех над своим соотечественником Стэном Вавринкой и вышел в финал соревнований.
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