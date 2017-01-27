Роджер Федерер: Часто медицинские перерывы оказываются важны с точки зрения психологии

«Зачастую медицинские перерывы оказываются важны с точки зрения психологии. Обычно во время них теннисисты остаются на корте, но есть возможность и уйти в раздевалку. Таким образом, у тебя появляется редкая возможность поговорить с кем-то во время матча. Даже если это всего лишь физиотерапевт, но все мы хорошо с ним знакомы. Не знаю, что обсуждал Стэн, но это могло помочь и ему тоже. Я же рассказывал о проблемах с ногой, говорил, что надеюсь, что мне станет лучше. Таким образом, я позитивно настроился на решающую партию.

Я решил воспользоваться своим правом на медицинский перерыв, потому что до этого это сделал мой соперник. В целом, я считаю, что теннисисты не должны слишком часто этим пользоваться. Я взял его в перерыве между партиями. Большинство людей знают, что я никогда ими не злоупотребляю. Надеюсь, что в будущем ничего не изменится, — приводит слова Федерера пресс-служба Australian Open.

Напомним, что Федерер взял вех над своим соотечественником Стэном Вавринкой и вышел в финал соревнований.