Роджер Федерер: Часто медицинские перерывы оказываются важны с точки зрения психологии
Швейцарец Роджер Федерер высказал мнение по поводу использования медицинских перерывов теннисистами.
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«Зачастую медицинские перерывы оказываются важны с точки зрения психологии. Обычно во время них теннисисты остаются на корте, но есть возможность и уйти в раздевалку. Таким образом, у тебя появляется редкая возможность поговорить с
Я решил воспользоваться своим правом на медицинский перерыв, потому что до этого это сделал мой соперник. В целом, я считаю, что теннисисты не должны слишком часто этим пользоваться. Я взял его в перерыве между партиями. Большинство людей знают, что я никогда ими не злоупотребляю. Надеюсь, что в будущем ничего не изменится, — приводит слова Федерера
Напомним, что Федерер взял вех над своим соотечественником Стэном Вавринкой и вышел в финал соревнований.
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