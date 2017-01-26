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26 января 2017, 23:59 | Теннис | GoTennis.ru

Пэт Кэш: Мы уже видели всё лучшее, на что способен Новак Джокович

Экс-четвёртая ракетка мира, австралиец Пэт Кэт, прокомментировал недавний спад серба Новака Джоковича.

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«Мы уже видели всё лучшее, на что способен Новак. Он добился очень многого — выиграл четыре турнира “Большого шлема” подряд, однако после этого спад был просто неизбежен. Теперь ему придётся приложить невероятные усилия, чтобы вновь добиться такого результата и выйти на тот же уровень. Пока что этим может похвастаться только Род Лэйвер», — рассказал Кэш изданию Tennis World USA.

Напомним, что «мэйджоре» в Мельбурне серб не смог преодолеть барьер второго круга соревнований.
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