Пэт Кэш: Мы уже видели всё лучшее, на что способен Новак Джокович

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы уже видели всё лучшее, на что способен Новак. Он добился очень многого — выиграл четыре турнира “Большого шлема” подряд, однако после этого спад был просто неизбежен. Теперь ему придётся приложить невероятные усилия, чтобы вновь добиться такого результата и выйти на тот же уровень. Пока что этим может похвастаться только Род Лэйвер», — рассказал Кэш изданию Tennis World USA.

Напомним, что «мэйджоре» в Мельбурне серб не смог преодолеть барьер второго круга соревнований.