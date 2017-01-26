Роджер Федерер: Буду стараться победить независимо от того, кто будет по другую сторону сетки

«Наверное, многие думают, что в матче с Димитровым у меня будет больше шансов на победу. Однако на самом деле я буду стараться воспользоваться данным мне шансом и победить независимо от того, кто будет по другую сторону сетки. В любом случае это будет настоящая битва. Григор впервые в жизни получит возможность выиграть турнир “Большого шлема”, а уж наше противостояние с Рафой в представлении не нуждается. Хотя я понимаю масштаб и антураж возможной встречи с Надалем в финале», — рассказал Федерер официальному сайту соревнований.