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26 января 2017, 22:56 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Буду стараться победить независимо от того, кто будет по другую сторону сетки

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от финала «мэйджора» в Мельбурне.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> поделился ожиданиями от финала мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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«Наверное, многие думают, что в матче с Димитровым у меня будет больше шансов на победу. Однако на самом деле я буду стараться воспользоваться данным мне шансом и победить независимо от того, кто будет по другую сторону сетки. В любом случае это будет настоящая битва. Григор впервые в жизни получит возможность выиграть турнир “Большого шлема”, а уж наше противостояние с Рафой в представлении не нуждается. Хотя я понимаю масштаб и антураж возможной встречи с Надалем в финале», — рассказал Федерер официальному сайту соревнований.
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