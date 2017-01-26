Стэн Вавринка: С начала турнира у меня были проблемы с коленом, но это не оправдание
Швейцарец Стэн Вавринка рассказал о тех проблемах, которые он испытывал во время матча против Роджера Федерера в Австралии.
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«С самого начала Открытого чемпионата Австралии у меня были проблемы с коленом. Однако я не считаю, что это может послужить оправданием моему поражению. Я никогда не прекращаю бороться, и на этот раз у меня были шансы, но это был полуфинал против Федерера, а я вышел на корт не в лучшем состоянии. В этом случае всё могло закончится как угодно. Пока я не могу сказать, что у меня с коленом, я пройду обследование по приезду домой», — приводит слова Вавринки
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