Стэн Вавринка: С начала турнира у меня были проблемы с коленом, но это не оправдание

«С самого начала Открытого чемпионата Австралии у меня были проблемы с коленом. Однако я не считаю, что это может послужить оправданием моему поражению. Я никогда не прекращаю бороться, и на этот раз у меня были шансы, но это был полуфинал против Федерера, а я вышел на корт не в лучшем состоянии. В этом случае всё могло закончится как угодно. Пока я не могу сказать, что у меня с коленом, я пройду обследование по приезду домой», — приводит слова Вавринки пресс-служба турнира.