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26 января 2017, 22:45 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка: С начала турнира у меня были проблемы с коленом, но это не оправдание

Швейцарец Стэн Вавринка рассказал о тех проблемах, которые он испытывал во время матча против Роджера Федерера в Австралии.

Швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> рассказал о тех проблемах которые он испытывал во время матча против Роджера <span class=error>Федерера</span> в Австралии. Увеличить
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«С самого начала Открытого чемпионата Австралии у меня были проблемы с коленом. Однако я не считаю, что это может послужить оправданием моему поражению. Я никогда не прекращаю бороться, и на этот раз у меня были шансы, но это был полуфинал против Федерера, а я вышел на корт не в лучшем состоянии. В этом случае всё могло закончится как угодно. Пока я не могу сказать, что у меня с коленом, я пройду обследование по приезду домой», — приводит слова Вавринки пресс-служба турнира.
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