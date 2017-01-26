Теймураз Габашвили вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Ренне
168-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, в двух сетах сломил сопротивление француза Кенни Де Шеппера, занимающего 154-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 во втором круге «Челленджера» в Ренне (Франция).
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Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время 31-летний Габашвили сделал пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре
В четвертьфинале «Челленджера» в Ренне Габашвили померится силами с ещё одним французом Матиасом Бурком.
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