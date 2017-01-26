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https://sport.mail.ru/news/tennis/28567296/
26 января 2017, 21:55 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Ренне

168-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, в двух сетах сломил сопротивление француза Кенни Де Шеппера, занимающего 154-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 во втором круге «Челленджера» в Ренне (Франция).

168-я ракетка мира россиянин Теймураз <span class=error>Габашвили</span> в двух сетах сломил сопротивление француза <span class=error>Кенни</span> Де <span class=error>Шеппера</span> занимающего 154-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/4 во втором круге Челленджера в <span class=error>Ренне</span> (Франция). Увеличить
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Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время 31-летний Габашвили сделал пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 29-летний соперник четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале «Челленджера» в Ренне Габашвили померится силами с ещё одним французом Матиасом Бурком.
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