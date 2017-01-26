Теймураз Габашвили вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Ренне

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Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время 31-летний Габашвили сделал пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 29-летний соперник четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале «Челленджера» в Ренне Габашвили померится силами с ещё одним французом Матиасом Бурком.