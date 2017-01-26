Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв своего соотечественника Станисласа Вавринку, и теперь ждет победителя поединка между испанцем Рафаэлем Надалем и болгарином Григором Димитровым. В финале женского турнира, как и в 2003 году, за победу поспорят сестры Серена и Винус Уильямс.
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Видимо, что-то случилось...
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Возвращение семейной драмы.
Закономерно вышла в финал только неувядающая Серена Уильямс, которая дала слабину лишь в прошлом году, потеряв первое место в рейтинге. Серена уверенно переиграла в полуфинале хорватку Мирьяну
К слову, хорватке 35 лет и она дважды до этого встречалась со своей соперницей, но их поединки пришлись на далекий 1998 год.
Младшая сестра Уильямс на пути к финалу по привычке прошлась катком по всем своим соперницам и не проиграла ни одного сета. Однако с уверенностью говорить о ее победе на турнире не приходится.
А от 36-летней Винус мало кто ожидал такого выступления. Семикратная победительница турниров Большого шлема в последний раз выходила в финал в 2009 году на Уимблдоне, где уступила Серене. В полуфинале она встречалась с соотечественницей Коко Вандевеге, разгромившей в предыдущем круге испанку Гарбинье Мугурусу. В отличие от сестры, Винус провела непростой матч, точнее — первый сет. Вандевеге смогла выиграть стартовую партию на
Второй и третий сеты остались за Уильямс, причем с уверенным счетом — 6:2 6:3.
Будучи всего на год старше Серены, Винус в последние годы не демонстрировала выдающегося тенниса, в то время как младшая сестра била рекорды. Серена первенствовала на прошлогоднем Уимблдоне и догнала по количеству побед на турнирах Большого шлема саму Штеффи Граф — теперь у нее их 22. Но вторая половина сезона у американки задалась, и к концу года теннисистка уступила первое место в рейтинге немке Анжелик Кербер, что вызвало разговоры о начале заката карьеры. Только в Австралии Кербер вылетела на ранней стадии, а ее главная соперница будет бороться за победу.
Предсказать исход финального поединка не так уж и просто. По текущему положению в рейтинге, количеству побед и личным встречам преимущество у младшей сестры, но их матчи в основном протекают в упорной борьбе.
Счет их личных встреч — 16:11 в пользу более титулованной Серены.
Для поклонников тенниса со стажем этот матч, безусловно, должен вызвать чувство ностальгии по временам, когда обе теннисистки задавали тон в мировом теннисе.
Вперед к «эль-класико».
Если в женской части сетки сенсацию сотворила только одна из финалисток, то результаты у мужчин вызвали слезы почти у всего теннисного мира. Кто мог предположить, что шанс увидеть Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в финале турнира Большого шлема в 2017 году может быть настолько высоким? Швейцарец в непростом пятисетовом матче переиграл своего соотечественника Станислава Вавринку (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3) и добился права сыграть в главном поединке.
Прошлый сезон стал самым неудачным в карьере Федерера за последние 15 лет.
Он дошел до полуфинала в Австралии и Уимблдоне, но отсутствовал на двух других турнирах большой четверки. Перед Открытым чемпионатом Франции Роджер получил травму спины, а затем незадолго до Олимпийских игр был вынужден досрочно завершить сезон
Время не стоит на месте, и люди не молодеют, поэтому травма Федерера дала повод рассуждать о скором завершении карьеры швейцарца.
Страшно подумать, но его соперники начала нулевых — Марат Сафин, Лейтон Хьюитт и Энди Роддик — уже попрощались с профессиональным теннисом.
Хотя самый возрастной из них, Сафин, старше Роджера всего на полтора года, а Роддик младше на год.
Федерер не выигрывал турниры Большого шлема с 2012 года. Предыдущие сезоны он выступал стабильно, но не мог победить Новака Джоковича и Энди Маррея, под знаком которых прошли последние пять лет.
Однако в Мельбурне оба лидера мирового тенниса проиграли еще до четвертьфиналов и открыли путь не только Федереру, но и Рафаэлю Надалю.
Испанец по нынешним меркам еще довольно молод — ему всего 30 лет.
Но тот теннис, который он исповедует на протяжении всей карьеры не щадит никого, даже такого физически сильного человека. Колоссальное количество работы на корте, сумасшедшие забеги с высочайшей скоростью и невероятной силы удары сделали свое дело, и в 2014 году Надаль получил очередную травму своих многострадальных коленей, после которой он ни разу не дошел даже до четвертьфинала турнира Большого шлема.
Если Федерер, исповедующий экономичный теннис, начал уходить
Пожалуй, за Димитрова будут болеть только его семья, близкие друзья, соотечественники и совсем уж ярые поклонники Федерера, для которых Надаль давно уже стал рефлекторным раздражителем.
Все остальные будут поддерживать испанца в надежде увидеть великое теннисное «эль класико» в исполнении теннисистов, выигравших 31 турнир Большого шлема на двоих (17 у Федерера, 14 у Надаля). Чтобы постараться не сойти с ума и уложить эту цифру в голове, нужно представить, что в течение восьми без малого лет только эти двое побеждали на главных соревнованиях теннисного календаря. Нет, в здравом уме остаться все равно не получится.
Увидеть противостояние двух самых титулованных теннисистов в истории — высочайшая награда для любителя тенниса. И если такой финал состоится, то память о нем надо хранить с особой бережливостью. Теперь уже неизвестно, когда еще два титана сойдутся в битве за победу на турнире Большого шлема.
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