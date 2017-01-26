Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

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Наконец-то в 2017 году изобрели машину времени. Для этого не понадобилось великих научных открытий, революционных квантовых теорий и труда огромного количества ученых. За это надо благодарить звезд мирового тенниса, от которых уже никто не ждал выступлений на высочайшем уровне.

Возвращение семейной драмы.

Закономерно вышла в финал только неувядающая Серена Уильямс, которая дала слабину лишь в прошлом году, потеряв первое место в рейтинге. Серена уверенно переиграла в полуфинале хорватку Мирьяну Лучич-Барони, которая сенсационно обыграла в четвертьфинале пятую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.

К слову, хорватке 35 лет и она дважды до этого встречалась со своей соперницей, но их поединки пришлись на далекий 1998 год.

Младшая сестра Уильямс на пути к финалу по привычке прошлась катком по всем своим соперницам и не проиграла ни одного сета. Однако с уверенностью говорить о ее победе на турнире не приходится.

А от 36-летней Винус мало кто ожидал такого выступления. Семикратная победительница турниров Большого шлема в последний раз выходила в финал в 2009 году на Уимблдоне, где уступила Серене. В полуфинале она встречалась с соотечественницей Коко Вандевеге, разгромившей в предыдущем круге испанку Гарбинье Мугурусу. В отличие от сестры, Винус провела непростой матч, точнее — первый сет. Вандевеге смогла выиграть стартовую партию на тай-брейке, но на большее американку не хватило.

Второй и третий сеты остались за Уильямс, причем с уверенным счетом — 6:2 6:3.

Будучи всего на год старше Серены, Винус в последние годы не демонстрировала выдающегося тенниса, в то время как младшая сестра била рекорды. Серена первенствовала на прошлогоднем Уимблдоне и догнала по количеству побед на турнирах Большого шлема саму Штеффи Граф — теперь у нее их 22. Но вторая половина сезона у американки задалась, и к концу года теннисистка уступила первое место в рейтинге немке Анжелик Кербер, что вызвало разговоры о начале заката карьеры. Только в Австралии Кербер вылетела на ранней стадии, а ее главная соперница будет бороться за победу.

Предсказать исход финального поединка не так уж и просто. По текущему положению в рейтинге, количеству побед и личным встречам преимущество у младшей сестры, но их матчи в основном протекают в упорной борьбе.

Счет их личных встреч — 16:11 в пользу более титулованной Серены.

Для поклонников тенниса со стажем этот матч, безусловно, должен вызвать чувство ностальгии по временам, когда обе теннисистки задавали тон в мировом теннисе.

Вперед к «эль-класико».

Если в женской части сетки сенсацию сотворила только одна из финалисток, то результаты у мужчин вызвали слезы почти у всего теннисного мира. Кто мог предположить, что шанс увидеть Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в финале турнира Большого шлема в 2017 году может быть настолько высоким? Швейцарец в непростом пятисетовом матче переиграл своего соотечественника Станислава Вавринку (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3) и добился права сыграть в главном поединке.

Прошлый сезон стал самым неудачным в карьере Федерера за последние 15 лет.

Он дошел до полуфинала в Австралии и Уимблдоне, но отсутствовал на двух других турнирах большой четверки. Перед Открытым чемпионатом Франции Роджер получил травму спины, а затем незадолго до Олимпийских игр был вынужден досрочно завершить сезон из-за повреждения колена. В свои 35 лет Федерер впервые получил серьезную травму. До этого у него был один большой перерыв в 2008 году, но он был обусловлен мононуклеозом.

Время не стоит на месте, и люди не молодеют, поэтому травма Федерера дала повод рассуждать о скором завершении карьеры швейцарца.

Страшно подумать, но его соперники начала нулевых — Марат Сафин, Лейтон Хьюитт и Энди Роддик — уже попрощались с профессиональным теннисом.

Хотя самый возрастной из них, Сафин, старше Роджера всего на полтора года, а Роддик младше на год.

Федерер не выигрывал турниры Большого шлема с 2012 года. Предыдущие сезоны он выступал стабильно, но не мог победить Новака Джоковича и Энди Маррея, под знаком которых прошли последние пять лет.

Однако в Мельбурне оба лидера мирового тенниса проиграли еще до четвертьфиналов и открыли путь не только Федереру, но и Рафаэлю Надалю.

Испанец по нынешним меркам еще довольно молод — ему всего 30 лет.

Но тот теннис, который он исповедует на протяжении всей карьеры не щадит никого, даже такого физически сильного человека. Колоссальное количество работы на корте, сумасшедшие забеги с высочайшей скоростью и невероятной силы удары сделали свое дело, и в 2014 году Надаль получил очередную травму своих многострадальных коленей, после которой он ни разу не дошел даже до четвертьфинала турнира Большого шлема.

Если Федерер, исповедующий экономичный теннис, начал уходить по-джентльменски, постепенно угасая, то Надаль предсказуемо быстро сгорел. Но в этом году звезды сложились каким-то непостижимым образом, а испанец, похоже, смог залечиться достаточно для того, чтобы дойти до полуфинала в Мельбурне, где он встретится с болгарином Григором Димитровым.

Пожалуй, за Димитрова будут болеть только его семья, близкие друзья, соотечественники и совсем уж ярые поклонники Федерера, для которых Надаль давно уже стал рефлекторным раздражителем.

Все остальные будут поддерживать испанца в надежде увидеть великое теннисное «эль класико» в исполнении теннисистов, выигравших 31 турнир Большого шлема на двоих (17 у Федерера, 14 у Надаля). Чтобы постараться не сойти с ума и уложить эту цифру в голове, нужно представить, что в течение восьми без малого лет только эти двое побеждали на главных соревнованиях теннисного календаря. Нет, в здравом уме остаться все равно не получится.

Увидеть противостояние двух самых титулованных теннисистов в истории — высочайшая награда для любителя тенниса. И если такой финал состоится, то память о нем надо хранить с особой бережливостью. Теперь уже неизвестно, когда еще два титана сойдутся в битве за победу на турнире Большого шлема.