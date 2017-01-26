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https://sport.mail.ru/news/tennis/28567189/
26 января 2017, 21:39 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер стал самым возрастным участником финала «мэйджора» с 1974 года

35-летний швейцарец Роджер Федерер стал самым возрастным финалистом турнира «Большого шлема» с 1974 года. До этого времени рекордсменом был австралиец Кен Роузуолл, который вышел в финал US Open в возрасте 39 лет.

35-летний швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> стал самым возрастным финалистом турнира Большого шлема с 1974 года. До этого времени рекордсменом был австралиец <span class=error>Кен</span> Роузуолл который вышел в финал US <span class=error>Open</span> в возрасте 39 лет. Увеличить
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В 2005 года в финала Открытого чемпионата США вышел ещё один 35-летний теннисист — американец Андре Агасси, но ему тогда было на один месяц меньше, чем Федереру сейчас.
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