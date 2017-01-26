Роджер Федерер стал самым возрастным участником финала «мэйджора» с 1974 года

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В 2005 года в финала Открытого чемпионата США вышел ещё один 35-летний теннисист — американец Андре Агасси, но ему тогда было на один месяц меньше, чем Федереру сейчас.