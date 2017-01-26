Надаль творит историю. Анонс 12-го дня Australian Open

27 января на Australian Open должны определиться финалисты во всех разрядах. В том числе полуфинал сыграет и последняя оставшаяся в сетках россиянка — Елена Рыбакина (16), выступающая в юниорском одиночном разряде. Кроме того, определятся первые чемпионы Открытого чемпионата Австралии — 2017 сразу в трёх разрядах — парном женском и в юниорских парах у юношей и девушек.



МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ — ДИМИТРОВ



Главным матчем пятницы станет битва Рафаэля Надаля и Григора Димитрова за право сыграть в финале с Роджером Федерером. Если выиграет испанец, то на нынешнем турнире будет установлен уникальный рекорд «Больших шлемов», на которых до этого ни разу в Открытой эре в обоих одиночных финалах не играли только теннисисты и теннисистки, которым за 30. Напомним, что в четверг в решающие матчи Мельбурна помимо Федерера пробились ещё и сёстры Уильямс.



Димитрову 25 лет, и до нынешнего турнира он лишь раз добирался до полуфиналов «шлемов» — на Уимблдоне-2014. У 30-летнего Надаля одних только участий в больших финалах — аж 20 (14 титулов и 6 поражений). Кроме того, в активе испанца и солидный опыт побед над болгарином (7), правда, их последнюю и единственную встречу в 2016 году, в Пекине, выиграл как раз Григор и размочил счёт в очном противостоянии. Всезнающие букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Рафаэлю, а вот что получится на самом деле, как обычно решится на корте.



Australian Open. День 12-й. 27 января, пятница. Начало матчей в 15:00 (7:00 мск)



Rod Laver Arena



Андреа Главачкова (Чехия)/Шуай Пэн (Китай) (12) — Бетани Маттек-Сэндс (США)/Люси Шафаржова (Чехия) (2)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 8:00).

Прогноз букмекеров: 2.27 — 1.59.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маттек-Сэндс/Шафаржовой в трёх сетах. Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 7−1 (Роттердам-2009, Монте-Карло, Цинциннати-2013, Australian Open, Рим-2014, Мадрид, Базель-2015 — Пекин-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) — ¼ финала (2014);

«Ролан Гаррос»: титул (2005−2008, 2010−2014) — 3-й круг (2013);

Уимблдон: титул (2008, 2010) — ½ финала (2014);

US Open: титул (2010, 2013) — 4-й круг (2014, 2016).



1-й круг: Ф. Майер (6:3, 6:4, 6:4) — О’Коннелл, WC (7:6, 6:3, 6:3);

2-й круг: Багдатис (6:3, 6:1, 6:3) — Чхун Хён (1:6, 6:4, 6:4, 6:4);

3-й круг: А. Зверев, 24 (4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2) — Гаске, 18 (6:3, 6:2, 6:4);

4-й круг: Монфис, 6 (6:3, 6:3, 4:6, 6:4) — Истомин, WC (2:6, 7:6, 6:2, 6:1).

¼ финала: Раонич, 3 (6:4, 7:6, 6:4) — Гоффен, 11 (6:3, 6:2, 6:4).



Рейтинг: 9−15.

Прогноз букмекеров: 1.43 — 2.81.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Show Court 3



Финн Рейнольдс (Новая Зеландия) / Дуарте Вале (Португалия) — Ю Сиусю (Тайвань) / Линси Чжао (Китай) (4)

Show Court 3. 3-й запуск (около 10:00).



Court 5



Марта Костюк (Украина, 11) — Елена Рыбакина (Россия, 16)

Court 10. 1-й запуск (7:00).

Прогноз «Чемпионата»: победа Рыбакиной в трёх сетах.



Бьянка-Ванесса Андрееску (Канада) / Карсон Бранстнн (США) (3) — Майя Чвалинска / Ига Святек (Польша)

Court 10. 3-й запуск (около 10:00).