Андре Агасси: Энди Маррею ещё есть, куда расти
Экс-первая ракетка мира, американец Андре Агасси, прокомментировал успехи и прогресс британца Энди Маррея.
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«Я верил, что Энди Маррей ещё не в полной мере раскрыл свой потенциал. Ему стоило играть более агрессивно, что он сейчас и делает. Так, он оказывает гораздо больше давления на своих оппонентов.
Думаю, ему ещё есть, куда расти. Ему нужно усовершенствовать свою физическую форму. Помимо этого, мне бы хотелось, чтобы на корте он чувствовал себя более спокойно и радостно, — приводит слова Агасси американское издание Tennis World.
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