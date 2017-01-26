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26 января 2017, 20:43 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Калинская завершила выступление на турнире ITF во Франции

187-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, не смогла преодолеть барьер 1/8 финала турнира ITF в Андрезьё-Бутеон (Франция), в двух сетах проиграв чешке Терезе Шмитковой, занимающей 182-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 4/6.

187-я ракетка мира россиянка Анна <span class=error>Калинская</span> не смогла преодолеть барьер 1/8 финала турнира ITF в <nobr>Андрезьё-Бутеон</nobr> (Франция) в двух сетах проиграв чешке Терезе <span class=error>Шмитковой</span> занимающей 182-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 4/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 18-летняя Калинская сделала три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 22-летняя соперница пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале турнира ITF во Франции Шмиткова сыграет с победительницей матча между хорваткой Бернардой Перой и француженкой Лу Бруло.
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