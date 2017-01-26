Анна Калинская завершила выступление на турнире ITF во Франции
187-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, не смогла преодолеть барьер 1/8 финала турнира ITF в
Андрезьё-Бутеон (Франция), в двух сетах проиграв чешке Терезе Шмитковой, занимающей 182-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 4/6.
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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 18-летняя Калинская сделала три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два
В четвертьфинале турнира ITF во Франции Шмиткова сыграет с победительницей матча между хорваткой Бернардой Перой и француженкой Лу Бруло.
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