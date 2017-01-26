Анна Калинская завершила выступление на турнире ITF во Франции

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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 18-летняя Калинская сделала три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 22-летняя соперница пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале турнира ITF во Франции Шмиткова сыграет с победительницей матча между хорваткой Бернардой Перой и француженкой Лу Бруло.