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26 января 2017, 20:19 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: В пятой партии мне нужно было что-то изменить в своей игре

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от решающей пятой партии в матче против Стэна Вавринки на Australian Open.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> поделился впечатлениями от решающей пятой партии в матче против <span class=error>Стэна</span> <span class=error>Вавринки</span> на Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«На протяжении всего матча я чувствовал напряжение в ноге и из-за этого двигался медленнее. В пятом сете она была в том же состоянии, что и до этого. Осмотр физиотерапевта мне не слишком помог. Но я не слишком о ней беспокоюсь.

В пятой партии мне нужно было действовать активнее, раньше выходить на мяч, уверенно подавать, не терять веры в себя и избегать сложностей в самом начале партии. Встречи со Стэном никогда не бывают простыми. А с учётом его отличной игры в третьем и четвёртом сетах, мне нужно было что-то изменить, потому что он лучше меня действовал на задней линии.

Честно говоря, я был уверен, что пятая партия будет очень сложной, однако Стэн сам помог мне сделать брейк, а потом я уже шёл прямиком к победе. Я доволен тем, как сыграл в решающем сете, — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.
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