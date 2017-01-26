Роджер Федерер: В пятой партии мне нужно было что-то изменить в своей игре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На протяжении всего матча я чувствовал напряжение в ноге и из-за этого двигался медленнее. В пятом сете она была в том же состоянии, что и до этого. Осмотр физиотерапевта мне не слишком помог. Но я не слишком о ней беспокоюсь.

В пятой партии мне нужно было действовать активнее, раньше выходить на мяч, уверенно подавать, не терять веры в себя и избегать сложностей в самом начале партии. Встречи со Стэном никогда не бывают простыми. А с учётом его отличной игры в третьем и четвёртом сетах, мне нужно было что-то изменить, потому что он лучше меня действовал на задней линии.

Честно говоря, я был уверен, что пятая партия будет очень сложной, однако Стэн сам помог мне сделать брейк, а потом я уже шёл прямиком к победе. Я доволен тем, как сыграл в решающем сете, — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.