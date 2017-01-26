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26 января 2017, 19:49 | Теннис | GoTennis.ru

Второй раз за 16 лет в финал турнира «Большого шлема» не вышел ни один из восьми лидеров посева

В финале турнира «Большого шлема» во второй раз за 16 лет не сыграет ни один из восьми лидеров посева. Первым финалистом Australian Open стал швейцарец Роджер Федерер, посеянный под 17-м номером. Он сразится либо с девятой ракеткой соревнований, испанцем Рафаэлем Надалем, либо с болгарином Григором Димитровым, получившим 15-й номер посева.

В финале турнира Большого шлема во второй раз за 16 лет не сыграет ни один из восьми лидеров посева. Первым финалистом Australian <span class=error>Open</span> стал швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> посеянный под 17-м номером. Он сразится либо с девятой ракеткой соревнований испанцем Рафаэлем <span class=error>Надалем</span> либо с болгарином <span class=error>Григором</span> <span class=error>Димитровым</span> получившим 15-й номер посева. Увеличить
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В прошлый раз такая ситуация была на US Open-2014, когда за главный трофей турнира боролись десятая ракетка соревнований, японец Кеи Нишикори и хорват Марин Чилич, посеянный под 14-м номером.

Ранее такое было только в 1999 году, когда в финале «Ролан Гаррос» 13-й ракетка турнира, американец Андре Агасси переиграл украинца Андрея Медведева.
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Собкин: Шансы Надаля и Димитрова сыграть с Федерером в финале Australian Open равны

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Испанский теннисист Рафаэль Надаль имеет одинаковые шансы с болгарином Григором Димитровым на то, чтобы сыграть со швейцарцем Роджером Федерером в финале Открытого чемпионата Австралии, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Борис Собкин.
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