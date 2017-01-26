Второй раз за 16 лет в финал турнира «Большого шлема» не вышел ни один из восьми лидеров посева
В финале турнира «Большого шлема» во второй раз за 16 лет не сыграет ни один из восьми лидеров посева. Первым финалистом Australian Open стал швейцарец Роджер Федерер, посеянный под 17-м номером. Он сразится либо с девятой ракеткой соревнований, испанцем Рафаэлем Надалем, либо с болгарином Григором Димитровым, получившим 15-й номер посева.
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В прошлый раз такая ситуация была на US Open-2014, когда за главный трофей турнира боролись десятая ракетка соревнований, японец Кеи Нишикори и хорват Марин Чилич, посеянный под 14-м номером.
Ранее такое было только в 1999 году, когда в финале «Ролан Гаррос» 13-й ракетка турнира, американец Андре Агасси переиграл украинца Андрея Медведева.
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