Собкин: Шансы Надаля и Димитрова сыграть с Федерером в финале Australian Open равны

Посеянный под 9-м номером Надаль в пятницу сыграет в полуфинале Australian Open с Димитровым (15). Первым финалистом турнира стал 35-летний Федерер, в пяти сетах обыгравший своего соотечественника Станисласа Вавринку.

«Шансы есть на победу у обоих, причем примерно равные. Димитров здорово прибавил, особенно в ударе справа, подаче, — сказал Собкин по телефону. — Очень лаконичное и естественное движение сейчас при подаче. Очень хорошо оценивает ситуацию, правильно принимает решения, что называется “shot selection”. Что касается Надаля, он давно так хорошо не играл, как в последнее время. То, как он обыграл Милоша Раонича, говорит о силе испанца».

Собеседник агентства отметил, что Димитрову важно не повторить ошибок канадца Милоша Раонича с выбором тактики на игру с Надалем.

«Матч безусловно открытый, будет очень интересным. Что касается вращений мяча Надаля, вращения хороши за грунте. На харде вращения мяча полезны, но есть методы ведения борьбы с ними. Надаль очень прибавил в ударе с двух рук. Раонич тактически неверно играл с Надалем (в четвертьфинале), если Димитров понимает, как нужно действовать, то Рафаэлю будет очень тяжело. Если нет, то Надаль может выиграть достаточно легко», — отметил Собкин.