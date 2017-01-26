Australian Open. Расписание двенадцатого игрового дня
Пятница, 27 января — двенадцатый игровой день Открытого чемпионата Австралии. В это день пройдёт матч полуфинала в мужском одиночном разряде, а также продолжатся поединки с парном разряде и миксте.
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Australian Open. Пятница, 27 января 2017 года.
Rod Laver Arena. Начало в 15:00 (07:00 по московскому времени)
Саманта Стосур/Сэмюэл Грот (Австралия) — Сания Мирза/Иван Додиг (Индия/Хорватия, 2).
Не ранее 16:00 (08:00)
Андреа Главацкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай, 12) — Бетани Маттек-Сэндс/Люси Шафаржова (США/Чехия, 2).
Не ранее 19:30 (11:30)
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15).
Margaret Court Arena. Начало в 15:00 (07:00)
Элина Свитолина/Крис Гуччионе (Украина/Австралия) — Эбигейл Спирс/Хуан-Себастьян Кабал (США/Колумбия).
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