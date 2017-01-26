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26 января 2017, 18:56 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Расписание двенадцатого игрового дня

Пятница, 27 января — двенадцатый игровой день Открытого чемпионата Австралии. В это день пройдёт матч полуфинала в мужском одиночном разряде, а также продолжатся поединки с парном разряде и миксте.

Пятница 27 января — двенадцатый игровой день Открытого чемпионата Австралии. В это день пройдёт матч полуфинала в мужском одиночном разряде а также продолжатся поединки с парном разряде и <span class=error>миксте</span>. Увеличить
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Australian Open. Пятница, 27 января 2017 года.

Rod Laver Arena. Начало в 15:00 (07:00 по московскому времени)
Саманта Стосур/Сэмюэл Грот (Австралия) — Сания Мирза/Иван Додиг (Индия/Хорватия, 2).

Не ранее 16:00 (08:00)
Андреа Главацкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай, 12) — Бетани Маттек-Сэндс/Люси Шафаржова (США/Чехия, 2).

Не ранее 19:30 (11:30)
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15).

Margaret Court Arena. Начало в 15:00 (07:00)
Элина Свитолина/Крис Гуччионе (Украина/Австралия) — Эбигейл Спирс/Хуан-Себастьян Кабал (США/Колумбия).
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Второй раз за 16 лет в финал турнира «Большого шлема» не вышел ни один из восьми лидеров посева

Второй раз за 16 лет в финал турнира «Большого шлема» не вышел ни один из восьми лидеров посева

В финале турнира «Большого шлема» во второй раз за 16 лет не сыграет ни один из восьми лидеров посева. Первым финалистом Australian Open стал швейцарец Роджер Федерер, посеянный под 17-м номером. Он сразится либо с девятой ракеткой соревнований, испанцем Рафаэлем Надалем, либо с болгарином Григором Димитровым, получившим 15-й номер посева.
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26 января

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