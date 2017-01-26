Australian Open. Расписание двенадцатого игрового дня

В финале турнира «Большого шлема» во второй раз за 16 лет не сыграет ни один из восьми лидеров посева. Первым финалистом Australian Open стал швейцарец Роджер Федерер, посеянный под 17-м номером. Он сразится либо с девятой ракеткой соревнований, испанцем Рафаэлем Надалем, либо с болгарином Григором Димитровым, получившим 15-й номер посева.