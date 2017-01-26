Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28565512/
26 января 2017, 18:45 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер стал самым низкорейтинговым финалистом «мэйджора» с 2009 года

17-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, стал финалистом турнира «Большого шлема» с самым низким рейтингом с 2009 года.

17-я ракетка мира швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> стал финалистом турнира Большого шлема с самым низким рейтингом с 2009 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тогда финалистом «Ролан Гаррос» стал швед Робин Содерлинг, который на тот момент располагался на 25-й строчке рейтинга ATP. Отметим, что в том финале он потерпел поражение именно от Роджера Федерера.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Собкин: Шансы Надаля и Димитрова сыграть с Федерером в финале Australian Open равны

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Испанский теннисист Рафаэль Надаль имеет одинаковые шансы с болгарином Григором Димитровым на то, чтобы сыграть со швейцарцем Роджером Федерером в финале Открытого чемпионата Австралии, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Борис Собкин.
Еще 7 новостей  Все новости
26 января

Второй раз за 16 лет в финал турнира "Большого шлема" не вышел ни один из восьми лидеров посева

Australian Open. Расписание двенадцатого игрового дня

Роджер Федерер стал самым низкорейтинговым финалистом "мэйджора" с 2009 года