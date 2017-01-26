Роджер Федерер стал самым низкорейтинговым финалистом «мэйджора» с 2009 года
17-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, стал финалистом турнира «Большого шлема» с самым низким рейтингом с 2009 года.
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Тогда финалистом «Ролан Гаррос» стал швед Робин Содерлинг, который на тот момент располагался на 25-й строчке рейтинга ATP. Отметим, что в том финале он потерпел поражение именно от Роджера Федерера.
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