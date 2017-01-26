В стиле ретро. Сестры Уильямс поспорят за титул на Australian Open

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AUSTRALIAN OPEN.

МАТЧ ДНЯ.

При всем уважении к женским полуфиналам и их заслуженным участницам, главные роли в 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии надлежало исполнить мужчинам — двум прекрасно знакомым швейцарцам Роджеру Федереру и Стэну Вавринке. Они играли между собой в 22-й раз и во второй на Australian Open. Оба на пути к очному полуфиналу выглядели здорово. О форме Федерера и его желании побеждать было сказано немало, а вот Вавринка из-за шумихи, связанной с возвращением его титулованного соотечественника, и ранним вылетом главных фаворитов, оставался немного в тени.

В этом матче Стэн делал ставку на подачу, а Роджер стремился как можно активнее атаковать и скорее завершать розыгрыши. Оба теннисиста не обошлись без провалов, что привело к тому, что встреча растянулась на пять сетов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tension is high on RLA <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/MItSHl36ir">pic.twitter.com/MItSHl36ir</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824555309058232320">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первые два проходили при преимуществе 17-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Сделав по брейку в каждой партии, Федерер повел 7:5, 6:3. Вавринка покинул корт на медицинский тайм-аут и вернулся с перевязанным коленом. Впрочем, переведя дух, он смог изменить ход игры.

Со счета 1:1 он взял шесть геймов подряд, выиграл третий сет и повел с брейком в четвертом — 6:1, 1:0. Роджер тут же отыграл подачу, но Стэн сдаваться не собирался. При счете 4:4 он приемом навылет заслужил тройной брейк-пойнт. Два Федерер отыграл, а на третьем Вавринка блестяще пробил кроссом навылет, после чего взял свою подачу и перевел ход матча в пятую партию.

Решающий сет оба теннисиста начали ударно. Вавринка отыграл брейк-пойнт в третьем гейме, а вот в пятом уже не сумел — допустил двойную в самый неподходящий момент. Этим он, по сути, отдал матч сопернику. Удержав две свои подачи, Федерер праздновал победу — 7:5, 6:3, 1:6, 3:6, 6:4.

«Наконец-то я могу говорить о том, что сыграю в финале, — пошутил Федерер в интервью после победы. — Даже в самых диких мечтах я не мог предположить, что пройду так далеко. Я счастлив. Оставлю здесь, в Австралии, все. Пусть потом месяцев пять вообще не смогу ходить «.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">HE'S DONE IT! <a href="https://twitter.com/hashtag/Federer?src=hash">#Federer</a> through to the final! His first <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> final in 7 years! <a href="https://t.co/sT4qgvW09b">pic.twitter.com/sT4qgvW09b</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824583715447676928">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВОЗВРАЩЕНИЕ.

Вопреки ожиданиям и прогнозам 36-летняя Винус Уильямс сломила сопротивление молодой и невероятно уверенной в себе соотечественницы Коко Вандевэй — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3. Более взрослая из соперниц за матч выиграла пять геймов на чужой подаче и отдала лишь один на своей, причем в самом начале встречи. Хотя брейк-пойнтов у ее соперницы имелось в общей сложности аж 13.

Подача, которая здорово помогала Вандевэй в матчах с Ангелик Кербер и Гарбинье Мугурусой, в этот раз работала не так хорошо — у нее в пассиве 11 двойных. К тому же, Винус здорово принимала. Уильямс-старшая одержала победу со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 и вышла в финал турнира «Большого шлема» впервые с Уимблдона-2009.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Venuseswilliams">@Venuseswilliams</a> is through to the women's final <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/3Jdo8Zlag9">pic.twitter.com/3Jdo8Zlag9</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824494496997978113">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РАЗГРОМ.

Младшая из сестер Уильямс, Серена, остановила сказочный прорыв хорватки Мирьяны Лучич-Барони, одержав победу с разгромным счетом 6:2, 6:1 всего за 50 минут. Американка набрала 14 активно выигранных очков при 10 невынужденных ошибках. У ее соперницы это соотношение составило 10 — 23. Как призналась вторая «сеяная» после матча, она очень хотела сыграть в финале со старшей сестрой и даже немного нервничала из-за этого по ходу полуфинального поединка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Frustration for <a href="https://twitter.com/hashtag/LucicBaroni?src=hash">#LucicBaroni</a> as <a href="https://twitter.com/hashtag/Serena?src=hash">#Serena</a> gets another break in the 2nd set of the SF <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/I1pv4JKdZw">pic.twitter.com/I1pv4JKdZw</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824511173647167488">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ.

В 28-й раз сыграет в финале турнира «Большого шлема» Роджер Федерер. В шестой — на Australian Open.

Воскресный матч станет для швейцарца 100-м на Открытом чемпионате Австралии.

35-летний Федерер — второй в списке самых возрастных финалистов мэйджоров. Он уступает только Кену Роузуоллу, игравшему в титульной встрече US Open-1974 в 39.

36-летняя Винус Уильямс — самая взрослая финалистка турнира «Большого шлема» со времен Мартины Навратиловой на Уимблдоне-1994. Легенде тогда было 38.

Серена Уильямс выступит в финале Открытого чемпионата Австралии в восьмой раз. Шесть из семи предыдущих заканчивались ее победами.

Сестры Уильямс сыграют между собой в финале мэйджора впервые с Уимблдона-2009. В титульной встрече Australian Open они до этого встречались лишь однажды — в 2003-м.

Одна победа отделяет братьев-близнецов Боба и Майка Брайанов от повторения рекорда по числу титулов на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. Американцы вышли в финал Australian Open, где встретятся с Хенри Континеном и Джоном Пирсом. В случае победы Брайаны станут 17-кратными чемпионами мэйжоров. Прежде это удавалось только одному человеку — австралийцу Джону Ньюкомбу, блиставшему в 1970-х.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">An impressive tiebreak from <a href="https://twitter.com/hashtag/Bryan?src=hash">#Bryan</a>/<a href="https://twitter.com/hashtag/Bryan?src=hash">#Bryan</a> has them halfway to another <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> men's final, 7-6(1). <a href="https://t.co/7giRp2fhAQ">pic.twitter.com/7giRp2fhAQ</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824421980594003969">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИТАТА ДНЯ.

Фраза дня принадлежит швейцарке Тимеа Бачински, смотревшей полуфинальный матч между соотечественниками Роджером Федерером и Стэном Вавринкой в отеле на горнолыжном курорте в Швейцарии.

«Перестаньте спрашивать меня, за кого я болею! Быть швейцаркой значит быть нейтральной!» — написала она в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thanks for the Amazing game!!! ??<a href="https://twitter.com/hashtag/inspiration?src=hash">#inspiration</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/mustbelove?src=hash">#mustbelove</a> <a href="https://twitter.com/rogerfederer">@rogerfederer</a> <a href="https://twitter.com/stanwawrinka">@stanwawrinka</a> <a href="https://t.co/3ytfkf0P1U">pic.twitter.com/3ytfkf0P1U</a></p>— Timea Bacsinszky (@TimeaOfficial) <a href="https://twitter.com/TimeaOfficial/status/824585222335434752">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>