В стиле ретро. Сестры Уильямс поспорят за титул на Australian Open
Титул на Открытом чемпионате Австралии впервые с 2003 года разыграют сестры Уильямс, а Роджер Федерер ждет Рафаэля Надаля.
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AUSTRALIAN OPEN.
МАТЧ ДНЯ.
При всем уважении к женским полуфиналам и их заслуженным участницам, главные роли в 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии надлежало исполнить мужчинам — двум прекрасно знакомым швейцарцам Роджеру Федереру и Стэну Вавринке. Они играли между собой в 22-й раз и во второй на Australian Open. Оба на пути к очному полуфиналу выглядели здорово. О форме Федерера и его желании побеждать было сказано немало, а вот Вавринка
В этом матче Стэн делал ставку на подачу, а Роджер стремился как можно активнее атаковать и скорее завершать розыгрыши. Оба теннисиста не обошлись без провалов, что привело к тому, что встреча растянулась на пять сетов.
Первые два проходили при преимуществе 17-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Сделав по брейку в каждой партии, Федерер повел 7:5, 6:3. Вавринка покинул корт на медицинский
Со счета 1:1 он взял шесть геймов подряд, выиграл третий сет и повел с брейком в четвертом — 6:1, 1:0. Роджер тут же отыграл подачу, но Стэн сдаваться не собирался. При счете 4:4 он приемом навылет заслужил тройной
Решающий сет оба теннисиста начали ударно. Вавринка отыграл
«Наконец-то я могу говорить о том, что сыграю в финале, — пошутил Федерер в интервью после победы. — Даже в самых диких мечтах я не мог предположить, что пройду так далеко. Я счастлив. Оставлю здесь, в Австралии, все. Пусть потом месяцев пять вообще не смогу ходить «.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
Вопреки ожиданиям и прогнозам 36-летняя Винус Уильямс сломила сопротивление молодой и невероятно уверенной в себе соотечественницы Коко Вандевэй — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3. Более взрослая из соперниц за матч выиграла пять геймов на чужой подаче и отдала лишь один на своей, причем в самом начале встречи. Хотя
Подача, которая здорово помогала Вандевэй в матчах с Ангелик Кербер и Гарбинье Мугурусой, в этот раз работала не так хорошо — у нее в пассиве 11 двойных. К тому же, Винус здорово принимала.
РАЗГРОМ.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ.
В 28-й раз сыграет в финале турнира «Большого шлема» Роджер Федерер. В шестой — на Australian Open.
Воскресный матч станет для швейцарца 100-м на Открытом чемпионате Австралии.
35-летний Федерер — второй в списке самых возрастных финалистов мэйджоров. Он уступает только Кену Роузуоллу, игравшему в титульной встрече US Open-1974 в 39.
36-летняя Винус Уильямс — самая взрослая финалистка турнира «Большого шлема» со времен Мартины Навратиловой на Уимблдоне-1994. Легенде тогда было 38.
Серена Уильямс выступит в финале Открытого чемпионата Австралии в восьмой раз. Шесть из семи предыдущих заканчивались ее победами.
Сестры Уильямс сыграют между собой в финале мэйджора впервые с Уимблдона-2009. В титульной встрече Australian Open они до этого встречались лишь однажды — в 2003-м.
Одна победа отделяет
ЦИТАТА ДНЯ.
Фраза дня принадлежит швейцарке Тимеа Бачински, смотревшей полуфинальный матч между соотечественниками Роджером Федерером и Стэном Вавринкой в отеле на горнолыжном курорте в Швейцарии.
«Перестаньте спрашивать меня, за кого я болею! Быть швейцаркой значит быть нейтральной!» — написала она в своем твиттере.
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