Стэн Вавринка: Огорчён своим поражением, ведь у меня были реальные шансы на победу

«При счёте 2/3 в пятой партии я не чувствовал какого-то особого давления. Это было несколько удивительно. Я не успел вернуться после высокого удара Роджера с бэкхенда. Думал, что он сыграет более агрессивно, но он решил действовать иначе. Я сорвал удар с бэкхенда, а вот Федерер, напротив, сыграл отлично. Тот гейм прошёл как одно мгновение. Он провёл два отличных розыгрыша, и счёт стал 15:30. В этот момент я почувствовал давление. Тогда я совершил двойную ошибку и начал проигрывать уже с брейком.

Мне сложно как-то это прокомментировать, ведь я только что проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Буду стараться не думать о прошлом. Я всё равно горжусь тем, что сражался сегодня и на протяжении всего турнира. Думаю потом, я увижу немало положительных моментов моих выступления в Мельбурне и Брисбене.