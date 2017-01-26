Стэн Вавринка: Огорчён своим поражением, ведь у меня были реальные шансы на победу

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«При счёте 2/3 в пятой партии я не чувствовал какого-то особого давления. Это было несколько удивительно. Я не успел вернуться после высокого удара Роджера с бэкхенда. Думал, что он сыграет более агрессивно, но он решил действовать иначе. Я сорвал удар с бэкхенда, а вот Федерер, напротив, сыграл отлично. Тот гейм прошёл как одно мгновение. Он провёл два отличных розыгрыша, и счёт стал 15:30. В этот момент я почувствовал давление. Тогда я совершил двойную ошибку и начал проигрывать уже с брейком.
Мне сложно как-то это прокомментировать, ведь я только что проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Буду стараться не думать о прошлом. Я всё равно горжусь тем, что сражался сегодня и на протяжении всего турнира. Думаю потом, я увижу немало положительных моментов моих выступления в Мельбурне и Брисбене.
Конечно, я огорчён своим поражением, ведь у меня были реальные шансы на победу. Тем не менее, мне удалось отыграться со счёта 0:2 по партиям. Я смог перехватить инициативу и начал действовать более агрессивно, поскольку мне нужно было что-то изменить. Это было настоящее сражение на корте, а Роджер — отличные боец. Он всегда демонстрировал отличные результаты на турнирах «Большого шлема». Сейчас я расстроен, но и за это время произошло немало хорошего, — приводит слова Вавринки пресс-служба турнира.
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