Янчук: Надаль попытается задавить Димитрова активной игрой в полуфинале AO

Посеянный под 9-м номером Надаль в пятницу сыграет в полуфинале Australian Open с 15-й ракеткой турнира Димитровым. В финале победитель этого противостояния встретится со швейцарцем Роджером Федерером (17).

«Димитров не такой надежный теннисист при ударах слева. У Надаля есть шансы пройти в финал, главный козырь испанца — это психология, — сказал Янчук по телефону. — Он попытается задавить Димитрова своей активностью. Игра Надаля надежнее, он меньше подвержен спадам. Шанс болгарина в том, что он может попытаться “забить” Надаля острыми ударами. Но у Надаля хорошо получается контратакующая игра на этом турнире, хотя он не бегает за всеми мячами как раньше».

Собеседник агентства считает, что 25-летний болгарин, ранее лишь раз доходивший до полуфинала турнира Большого шлема на Уимблдоне-2014, может не справиться с грузом ответственности в поединке с Надалем, побеждавшим на Australian Open в 2009 году.

«Димитрову пока такие матчи не знакомы, вопрос в том, справится ли он с давлением полуфинала. Если брать чисто функциональное состояние, то видно, что сил Димитров затратил меньше на пути к этому матчу. Важно справиться с самим собой и показать все, что он умеет», — отметил Янчук.