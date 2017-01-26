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26 января 2017, 15:58 | Теннис | Р-Спорт

Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису проходящего в Мельбурне. Увеличить
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В четверг Федерер (17-й сеяный) в полуфинале победил своего соотечественника четвертую ракетку турнира Станисласа Вавринку со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты.

В финале соперником Федерера, четырежды выигрывавшего Australian Open, будет победитель матча между испанцем Рафаэлем Надалем (9) и болгарином Григором Димитровым (15).
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Испанский теннисист Рафаэль Надаль постарается задавить своей активной игрой болгарина Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Виктор Янчук.
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