Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии

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В четверг Федерер (17-й сеяный) в полуфинале победил своего соотечественника четвертую ракетку турнира Станисласа Вавринку со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты.

В финале соперником Федерера, четырежды выигрывавшего Australian Open, будет победитель матча между испанцем Рафаэлем Надалем (9) и болгарином Григором Димитровым (15).