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https://sport.mail.ru/news/tennis/28560801/
26 января 2017, 13:56 | Теннис | Чемпионат.com

С. Уильямс: Финал с Винус — это в любом случае выигрышная ситуация для меня

Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии, где она сыграет со своей сестрой Винус.

В полуфинале вторая ракетка мира отдала всего три гейма хорватке Мирьяне Лучич-Барони — 6:2, 6:1.

«Ощущения очень хорошие, так как я чувствовала, что именно в моих руках была возможность организовать финал между сёстрами Уильямс. Верьте или нет, но я ощущала давление из-за этого. Приятно было одержать итоговую победу. Финал с Винус — это позабытое ощущение. Однако я не думала об этом. Но давление ощущала.

Винус прошла через многие трудности, болезни и прочее, так что финал с ней — это в любом случае выигрышная ситуация для меня. Я была рядом с ней и знаю, через что она прошла. Я не переживаю за исход финала. Я не могу проиграть, она тоже. Это будет прекрасная ситуация.

Ничто не может разрушить нашу семью. Я хочу видеть, как она добивается успеха. Винус скажет то же самое обо мне. Это история, и лучшего конца придумать нельзя. Но это и отличная возможность для нового начала», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.
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