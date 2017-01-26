С. Уильямс: Финал с Винус — это в любом случае выигрышная ситуация для меня
Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии, где она сыграет со своей сестрой Винус.
В полуфинале вторая ракетка мира отдала всего три гейма хорватке Мирьяне
«Ощущения очень хорошие, так как я чувствовала, что именно в моих руках была возможность организовать финал между сёстрами Уильямс. Верьте или нет, но я ощущала давление
Винус прошла через многие трудности, болезни и прочее, так что финал с ней — это в любом случае выигрышная ситуация для меня. Я была рядом с ней и знаю, через что она прошла. Я не переживаю за исход финала. Я не могу проиграть, она тоже. Это будет прекрасная ситуация.
Ничто не может разрушить нашу семью. Я хочу видеть, как она добивается успеха. Винус скажет то же самое обо мне. Это история, и лучшего конца придумать нельзя. Но это и отличная возможность для нового начала», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.
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